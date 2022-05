CellphoneS mở bán smart TV

Từ tháng 4, CellphoneS đã mở bán các sản phẩm smart TV chính hãng từ các thương hiệu như Samsung, LG cùng nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá.

CellphoneS chủ yếu bán sản phẩm TV chủ lực thuộc các thương hiệu lớn như Samsung với các dòng The Serif, The Sero, The Frame, LG với StanbyME, Nanocell, 4K 75 inch và 70 inch. Trong đó, đơn vị này tập trung vào phân khúc 10-18 triệu đồng, vốn có sức mua lớn, dễ tiếp cận với khách hàng. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng các mặt hàng kinh doanh với thêm nhiều TV từ các thương hiệu như Xiaomi hay Cooca.

Các sản phẩm smart TV được mở bán tại CellphoneS từ tháng 4. Ảnh: CellphoneS

Trong dịp mở bán smart TV, CellphoneS cũng có nhiều ưu đãi dành cho người tiêu dùng. Trong đó, Samsung The Serif 55 inch (2021) hiện đang có giá 16,9 triệu đồng; The Sero 43 inch (2021) giảm giá còn 17,9 triệu đồng, LG StanbyME giảm 3 triệu đồng còn 19.99 triệu đồng; Samsung 55TU8300 giá 11,99 triệu; Smart TV Cooca 32 inch 32S3U giảm còn 3,69 triệu.

Đại diện CellphoneS cho biết thiết bị điện tử gia dụng là ngành hàng mũi nhọn, được hệ thống tiếp cận đầu tư và phát triển trong thời gian tới. "Dự kiến đến cuối năm 2022, CellphoneS sẽ tăng số lượng dòng sản phẩm cũng như các thương hiệu TV chính hãng nhiều hơn, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng", đại diện đơn vị chia sẻ.

CellphoneS hiện đang kinh doanh nhiều mặt hàng điện tử gia dụng. Ảnh: CellphoneS

Ngoài mức giá ưu đãi, các sản phẩm TV mở bán tại CellphoneS cũng đi kèm chế độ bảo hành chính hãng hai năm tại trung tâm bảo hành ủy quyền của hãng, bảo hành remote điều khiển một năm, đổi mới tận nhà nếu xảy ra lỗi trong một tháng, hỗ trợ lắp đặt và vận chuyển miễn phí tại khu vực TP HCM và Hà Nội. Trong tháng 5, CellphoneS cũng đang có chương trình khuyến mãi nhân dịp SEA Games , giảm giá đến 46% cho sản phẩm smart TV.

Hoài Phương