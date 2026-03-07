CellphoneS mở bán 3.000 chiếc Galaxy S26 series

Hệ thống 170 cửa hàng CellphoneS toàn quốc mở bán Galaxy S26 series từ 0h ngày 6/3, ghi nhận gần 3.000 đơn đặt trước, chủ lực là phiên bản Ultra.

Đại diện CellphoneS cho biết, lượng đơn đặt trước Galaxy S26 series tăng gần 40% so với thế hệ trước, trong đó 90% là phiên bản Ultra. Năm nay, CellphoneS ghi nhận bản dung lượng 512 GB chiếm 60% tổng số lượng đơn hàng phiên bản Ultra.

Sau khi áp dụng ưu đãi, Galaxy S26 Ultra 512 GB có giá 29 triệu, mức chênh khoảng 2 triệu đồng so với bản 256 GB. Dòng máy này có 4 màu sắc lựa chọn, riêng màu tím Cobalt được người dùng ưa thích, bên cạnh các màu đen, trắng và xanh Sky Blue có tỷ lệ khá tương đồng.

Nhân viên tại một cửa hàng CellphoneS. Ảnh: CellphoneS

Tại hệ thống của nhà phân phối này, người dùng mua Galaxy S26 series nhận mức hỗ trợ đến 6 triệu, trợ giá 5 triệu khi thu cũ đổi mới, giảm thêm 1 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ và bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng, tặng SIM Data 500 GB một tháng, trong 12 tháng. Ngoài ra, người dùng có thể nhận mức giảm 50% khi mua kèm phụ kiện trong hệ sinh thái Samsung chính hãng.

CellphoneS cũng giảm 5% khi mua máy, phụ kiện, trợ giá 500.000 đồng thu cũ đổi mới cho thành viên Smember và S-Student. Với lựa chọn trả góp, người mua nhận chính sách "3 Không" trên giá ưu đãi, gồm trả trước 0 đồng, lãi suất 0% và không phụ phí.

Nhiều người dùng đánh giá Galaxy S26 series mang đến cảm giác mỏng nhẹ khi cầm trực tiếp trên tay, loạt tính năng Galaxy AI cũng được nâng cấp, gồm: chỉnh sửa và định hình nội dung hình ảnh bằng câu lệnh, khoanh tròn nhận dạng, tìm kiếm đa đối tượng cùng lúc... Phiên bản Ultra có tính năng Màn hình chống nhìn trộm hữu ích.

Người dùng mua hàng tại một cửa hàng CellphoneS. Ảnh: CellphoneS

Ngoài mức trợ giá 5 triệu đồng, khi tham gia chương trình thu cũ đổi mới tại CellphoneS, người dùng được áp dụng chính sách "Mua trước hôm nay – Thu cũ ngày mai – Lên đời không chờ đợi", nhằm giảm thời gian chờ chuyển đổi dữ liệu tại cửa hàng. Đồng thời, người dùng có thêm thời gian để đồng bộ dữ liệu quan trọng tại nhà.

"Trong tổng số khách hàng tham gia thu cũ lên đời Galaxy S26 series, tỷ lệ người bán cũ là thiết bị Samsung chiếm khoảng 76%", đại diện CellphoneS nói. "Chu kỳ nâng cấp dòng đời máy cao cấp của người dùng ngày càng rút ngắn hơn, thay vì 2 hoặc 3 năm nâng cấp máy mới. Với chương trình Thu cũ tại CellphoneS, khách hàng sử dụng máy gần một năm có thể đổi mới và bù thêm chi phí tiết kiệm hơn".

Hiện bộ ba điện thoại Samsung Galaxy S26 series được hệ thống trưng bày tại khu vực bàn trải nghiệm, người dùng có thể đến các cửa hàng CellphoneS để tận tay sử dụng và trải nghiệm qua các tính năng, ngoại hình sản phẩm trước khi quyết định mua.

Người dùng tìm hiểu dòng sản phẩm Galaxy tại CellphoneS. Ảnh: CellphoneS

Dịp này, CellphoneS cũng mở bán tai nghe chống ồn Galaxy Buds 4 và Galaxy Buds 4 Pro, đi kèm mức giảm 10% khi mua cùng Galaxy S26 series và tặng kèm ốp lưng Buds Cover. Người mua sắm tại CellphoneS được hưởng chính sách bảo hành đổi mới trong 30 ngày tại các trung tâm bảo hành của hãng. Hệ thống 30 trung tâm Điện Thoại Vui của CellphoneS hỗ trợ dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện hư hỏng.

Quang Anh