CellphoneS công bố giá bán iPhone 15

Điện thoại iPhone 15 Pro 1TB có giá 43,99 triệu, iPhone 15 Pro Max 512GB ở mức 40,99 triệu đồng, thấp nhất là iPhone 15 128GB giá 22,49 triệu đồng.

Sau sự kiện Apple công bố các sản phẩm iPhone, iPad và Apple Watch thế hệ mới, hệ thống bán lẻ ủy quyền chính hãng Apple (AAR) - CellphoneS cũng cập nhật mức giá bán niêm yết của các sản phẩm tại thị trường Việt Nam gồm iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Chi tiết chương trình khuyến mãi cũng như thời gian đặt trước tại CellphoneS sẽ sớm được công bố theo kế hoạch của Apple.

CellphoneS công bố giá bán iPhone series trên website. Ảnh: CellphoneS

Theo đó, CellphoneS tiếp tục tập trung vào chương trình mở bán phù hợp với khách hàng như: thu cũ nhanh gọn - trợ giá khi lên đời các sản phẩm Apple mới, ưu đãi thanh toán với đa dạng lựa chọn trả góp qua thẻ tín dụng... Ngoài ra, khách hàng được đăng ký thông tin trước để nhận ưu đãi tốt nhất nếu quan tâm đến iPhone 15 series chính hãng VN/A tại hệ thống. Hàng chính hãng sẽ nhận đặt trước từ ngày 22/9 và mở bán tại Việt Nam vào ngày 29/9.

Đại diện của CellphoneS cho biết 2023 là năm khó khăn, thị trường ghi nhận sụt giảm mạnh về doanh số so với năm ngoái. Tuy nhiên, đơn vị vẫn đặt mục tiêu cao về tăng trưởng gần 3 con số cho loạt sản phẩm mới của hãng vào quý đầu mở bán. Điều này đến từ sức hấp dẫn của iPhone 15 series, việc cải thiện nguồn cung hàng hóa trong năm nay. Theo khảo sát từ tháng 7 của CellphoneS với người dùng iPhone, phiên bản iPhone 15 Pro Max vẫn là sản phẩm được đón nhận nhiều nhất, khả năng chiếm khoảng 2/3 lượng đặt cọc đợt đầu.

Nhân viên CellphoneS tư vấn cho khách hàng sản phẩm Apple. Ảnh: CellphoneS

Hệ thống đánh giá cao các nâng cấp của phiên bản mới như chuyển đổi cổng sạc chuẩn USB Type-C để sạc nhanh hơn, đồng bộ chuẩn sạc với các thiết bị iPad Macbook trong hệ sinh thái, khung viền Titanium trên dòng Pro mang đến sự chắc chắn mà trọng lượng nhẹ hơn. Phiên bản mới còn có hệ thống camera zoom quang học 5x, mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh di động hàng đầu.

Năm nay, dòng Plus tạo ra nét khác biệt khi cấu hình chip A16 Bionic tốt, camera 48MP cải thiện, thời lượng pin lâu tích hợp cổng sạc Type-C và màn hình lớn cùng cụm Dynamic Island. Do đó, CellphoneS kỳ vọng thị trường Việt Nam sẽ đón nhận iPhone 15 Plus hơn.

Các sản phẩm Apple trưng bày tại cửa hàng CellphoneS. Ảnh: CellphoneS

Trong giai đoạn cuối năm 2022 và 3 quý đầu năm 2023, CellphoneS đã mở rộng lên 115 cửa hàng tại 30 tỉnh, thành phố. Đơn vị được Apple lựa chọn để đầu tư triển khai hơn 20 cửa hàng MBAAR (Multiple Brand Apple Authorized Reseller) - hệ thống bán lẻ ủy quyền nhiều thương hiệu. Đây là chương trình tiêu chuẩn chất lượng cao do Apple đầu tư, đem lại những trải nghiệm tốt, chuẩn hãng cho khách hàng khi tới CellphoneS.

Với 115 cửa hàng bán lẻ được trang bị đầy đủ các quầy trải nghiệm cao cấp của Apple, khách hàng có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng thế giới và dễ dàng mua sắm ở khắp mọi nơi. Đơn vị hiện cũng sở hữu hệ thống trung tâm bảo hành sửa chữa ủy quyền chính hãng của Apple, được đặt hầu hết trong các cửa hàng CellphoneS, mang lại sự an tâm, giúp tiết kiệm thời gian cho khách hàng.

Hải My