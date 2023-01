Celine Dion vắng mặt ở Top 'Ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời'

Nhiều khán giả bất bình khi Celine Dion vắng mặt trong Top 200 "Ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời" của Rolling Stone.

Tạp chí âm nhạc nổi tiếng Rolling Stone công bố 200 gương mặt trong danh sách Greatest Singers of All Time, hôm 2/1. Danh sách gây tranh cãi khi một số tên tuổi nổi tiếng lại bị xếp ở top dưới hoặc vắng mặt.

Celine Dion vắng mặt trong Top 200 "Ca sĩ vĩ đại" của Rolling Stone. Ảnh: Celine Dion Fanpage

Việc Celine Dion không có trong Top 200 khiến đông đảo các nghệ sĩ lẫn khán giả bị sốc. Trên Twitter, diễn viên Yvette Nicole Brown - từng được đề cử Emmy - chỉ trích những người thực hiện danh sách. "Họ để Michael Jackson ở vị trí thứ 86 và hoàn toàn không có Celine Dion? Michael Jackson nên đứng trong top ba, và Celine Dion nên ít nhất trong top 10", cô viết. Nhạc sĩ John Wilding mỉa mai: "Làm thế quái nào Rolling Stone có thể bỏ lỡ Celine Dion...? Năm 2023 khởi đầu không tuyệt vời mấy".



Theo trang TMZ, nhiều ca sĩ nổi tiếng cũng không góp mặt trong danh sách, nhưng việc Rolling Stone không đề cập đến Celine Dion là điều vô lý nhất. Diva người Canada được đánh giá là một trong những giọng ca thành công nhất lịch sử nhạc pop với năm giải Grammy, sáu giải AMA, bảy giải Billboard Award, 12 giải World Music Award... "Cô ấy lẽ ra phải xuất hiện đâu đó trong danh sách", TMZ viết.

Celine Dion hát "My Heart Will Go On" ở tour Taking Chances năm 2008 Celine Dion hát "My Heart Will Go On" ở tour Taking Chances năm 2008. Video: YouTube Celine Dion

Celine Dion sinh năm 1968, là ca sĩ người Canada. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, bên cạnh Whitney Houston và Mariah Carey. Cô đã phát hành một số album tiếng Anh và tiếng Pháp cùng những bản hit như The Power of Love, Because You Loved Me, Where Does My Heart Beat Now?... Cô cũng thể hiện hai ca khúc kinh điển My Heart Will Go On - nhạc phim Titanic (1997) và Beauty and the Beast.

Năm 2016, Billboard vinh danh Celine Dion là Nữ hoàng nhạc đương đại. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Celine góp mặt trong một số bộ phim, tham gia kinh doanh và hoạt động từ thiện tích cực cho nhiều tổ chức. Hồi đầu tháng 12, danh ca hoãn mọi tour diễn vì mắc hội chứng "người cứng" - tỉ lệ 1.000.000 người mới bị một người, khó có thể cứu chữa.

Top 10 xuất hiện nhiều cái tên huyền thoại như Aretha Franklin (xếp thứ nhất), Whitney Houston (thứ hai), Mariah Carey (thứ năm), Beyonce Knowles (thứ tám)... Đông đảo khán giả tán đồng với việc Aretha Franklin đứng đầu danh sách. Sinh thời, bà được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc soul", được đề cử 44 giải Grammy và chiến thắng 18 giải. Danh ca là một trong những nghệ sĩ có đĩa bán chạy nhất thế giới với hơn 75 triệu đĩa.

Aretha Franklin - Think Aretha Franklin hát ca khúc "Think". Video: Aretha Franklin Official

Trang Rolling Stone chưa lên tiếng về ồn ào xoay quanh danh sách. Khi công bố Top 200, đại diện tạp chí này cho biết dựa vào các tiêu chí như sự sáng tạo, tầm ảnh hưởng, chiều sâu sự nghiệp của ca sĩ và bề rộng trong di sản âm nhạc họ để lại. "Hãy nhớ rằng, đây là danh sách các ca sĩ vĩ đại nhất, không phải giọng ca vĩ đại nhất. Họ có thể có chất giọng lộng lẫy như Mariah Carey, xù xì như Toots Hibbert, khỏe khoắn như Bob Dylan... Nhưng sau cùng, họ có mặt trong danh sách này vì một lý do: Chỉ cần cất giọng đã khiến cả thế giới thay đổi", tạp chí này viết.

When you believe - Whitney Houston, Mariah Carey "When you believe" - Whitney Houston, Mariah Carey song ca. Video: Whitney Houston Official

>> Danh sách 200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời của Rolling Stone

Tạp chí Rolling Stone được thành lập vào năm 1967. Trong các thập niên 1960- 1970, tạp chí này bắt đầu trở thành hiện tượng văn hóa Mỹ nhờ cơn sốt bùng nổ của công nghiệp ghi âm. Rolling Stone từng bị cho có thái độ, quan điểm thiếu khách quan, viết các bài tiêu cực về hard rock, metal rock... Album Nevermind - phát hành năm 1991 của ban nhạc Nirvava - từng chỉ được Rolling Stone chấm 3/5 sao. Nhiều năm sau, tạp chí đã nhìn nhận lại Nevermind, xếp album này hạng 17 trong 500 album hay nhất mọi thời.

Năm 2008, Rolling Stone từng công bố danh sách 100 Greatest Singers of All Time, lấy ý kiến từ các nhạc sĩ nổi tiếng. Các tên tuổi được tôn vinh chủ yếu thuộc dòng nhạc rock thập niên 1960, 1970.

Mai Nhật