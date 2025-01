Celine Dion tưởng nhớ chồng

Danh ca Celine Dion khiến khán giả xúc động khi đăng bài tưởng nhớ chồng - nhà sản xuất René Angélil - dịp sinh nhật ông.

Trên Instagram hôm 16/1, diva đăng hình chồng kèm lời nhắn: "Hôm nay là ngày sinh của anh, nhưng ngày tháng chẳng còn quan trọng vì lúc nào cả nhà cũng chung vui cuộc sống cùng anh. Anh luôn là một phần của gia đình qua những ký ức mọi người trân quý hàng ngày. Khi nhìn lại năm tháng qua với các hình ảnh, đoạn phim luôn giữ anh sống mãi, mẹ con em như nghe được giọng anh, thấy từng cử chỉ quen thuộc và yêu quý tinh thần của anh". Celine Dion kết thúc bài viết bằng phần chữ ký của cô và ba con trai René-Charles, Nelson and Eddy.

Bài viết đạt hơn 200.000 lượt thích và hàng nghìn bình luận. Nhiều khán giả cho biết xúc động khi đọc lời yêu thương nghệ sĩ dành cho chồng. Một số tài khoản viết: "Đây đúng là cách tuyệt vời để tưởng niệm René Angélil. Chúng tôi cũng nhớ ông ấy", "Ký ức giữ người thân yêu của chúng ta sống mãi. Cảm ơn cô vì những câu từ truyền cảm hứng và cảm động này", "Điều khiến tôi yêu mến Celine Dion hơn, ngoài giọng hát tuyệt vời, chính là sự nhân văn của cô".

Chân dung nhà sản xuất René Angélil trong bài đăng của Celine Dion. Ảnh: Instagram Celine Dion

Trước đó hai ngày, nghệ sĩ cũng gây chú ý khi đăng ảnh cô và các con trong ngày giỗ thứ chín của nhà sản xuất René Angélil. Ca sĩ nói không tin chồng cô qua đời được gần 10 năm. "Anh từng là người ủng hộ em nhất, bạn đời của em và luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất trong em. Em mãi trân trọng và nhớ thương anh, tình yêu của em. Cả nhà yêu anh", cô viết.

René Angélil và Celine Dion là vợ chồng suốt 22 năm trước khi ông mất năm 2016 vì bệnh ung thư vòm họng, ở 73 tuổi. René cũng là quản lý của Celine từ năm cô 12 tuổi. Khi danh ca 19 tuổi, hai người bắt đầu hẹn hò và gần như giữ kín mối quan hệ. Năm 1993, cả hai đính hôn và tổ chức hôn lễ vào một năm sau. Hai người có ba con: Rene-Charles, 24 tuổi cùng cặp song sinh Eddy và Nelson, 15 tuổi. Xuyên suốt cuộc hôn nhân, danh ca từng dừng hoạt động ba lần để chăm sóc chồng sau khi ông được chẩn đoán mắc bệnh.

Celine Dion, 57 tuổi, và các con trong ngày giỗ thứ chín của chồng. Nghệ sĩ và con trai lớn - René-Charles - ngồi giữa cặp sinh đôi. Ảnh: Instagram Celine Dion

Sau khi chồng qua đời, Celine Dion đối mặt nhiều vấn đề sức khỏe. Tháng 12/2022, nghệ sĩ lần đầu thông báo mắc hội chứng SPS (Stiff-Person Syndrome) - rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp, ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Căn bệnh khiến cô mất khả năng kiểm soát cơ bắp, không thể điều khiển thanh quản bình thường nên không thể hát như trước. Tháng 5/2023, ca sĩ thông báo hủy bỏ các chuyến lưu diễn vô thời hạn để tập trung chữa bệnh.

Từ đầu năm 2024, ca sĩ dần trở lại và mỗi lần xuất hiện trước công chúng thường xuyên hơn. Tháng 7/2024, cô khiến nhiều khán giả thổn thức khi hát ca khúc tiếng Pháp Hymne à L’amourcủa danh ca Édith Piaf tại lễ khai mạc Olympic Paris. Lần gần nhất cô biểu diễn là tại show thời trang 1001 Seasons of Elie Saab hồi tháng 11/2024, thể hiện lại hai bản hit The Power of Love và I'm Alive.

Celine Dion biểu diễn ca khúc Hymne à l'amour Celine Dion biểu diễn ca khúc "Hymne à l'amour". Video: YouTube/ Celine Dion

Celine Dion, 57 tuổi, là ca sĩ người Canada. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới - cùng Whitney Houston và Mariah Carey. Celine Dion giành được năm giải Grammy, bao gồm Album của năm và Thu âm của năm. Năm 2016, Billboard vinh danh cô là Nữ hoàng nhạc đương đại.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc đồ sộ, Celine Dion cũng tham gia diễn xuất, hoạt động kinh doanh, từ thiện tích cực cho nhiều tổ chức trên toàn cầu. Cô có mặt trong danh sách những giọng ca giàu nhất thế giới với khối tài sản 550 triệu USD, theo Forbes.

Phương Thảo (theo People)