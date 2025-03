Celine Dion phản đối nhạc AI

Danh ca Celine Dion cảnh báo tình trạng AI bắt chước giọng hát của cô, nhấn mạnh chúng là sản phẩm trái phép.

Trên Instagram ngày 7/3, phía ca sĩ viết: "Chúng tôi phát hiện âm nhạc do AI tạo trái phép - chứa các màn biểu diễn, tên tuổi và hình ảnh của Celine Dion - đang lan truyền trên mạng và khắp các nền tảng cung cấp dịch vụ số. Xin lưu ý tất cả bản thu âm này là giả mạo, không có sự đồng ý và không thuộc danh sách đĩa nhạc của cô".

Danh ca Celine Dion tại show thời trang "1001 Seasons of Elie Saab" hồi tháng 11/2024. Ảnh: Rani Fawaz

Bài đăng nhận hàng trăm ý kiến đồng tình. Phần lớn người hâm mộ cho rằng AI không có khả năng bắt chước chất giọng độc đáo của Celine Dion, không thể thay thế cô. Một tài khoản bình luận: "Nếu là fan chân chính, họ không bao giờ dùng AI tạo hình thần tượng và ủng hộ các nhạc phẩm mô phỏng giọng nghệ sĩ".

Rolling Stone cho rằng dù Celine Dion không đề cập bản nhạc nào trong tuyên bố, cô có thể đang ám chỉ ca khúc Heal Me Lord do AI sáng tác. Bài hát xuất hiện trên các nền tảng vài tháng trước, hiện đạt hơn một triệu lượt nghe trên YouTube.

AI bắt chước giọng Celine Dion trong bài Heal Me Lord Ca khúc "Heal Me Lord" do AI tự sáng tác và mô phỏng giọng của Celine Dion, lấy cảm hứng từ niềm hy vọng, khả năng chữa lành thông qua âm nhạc. Video: YouTube Hill Realms

Theo People, tuyên bố của Celine Dion về AI ra đời trong bối cảnh ngày càng có nhiều người lo ngại việc trí tuệ nhân tạo dùng nhạc, giọng hát của các ca sĩ để sáng tạo, kiếm tiền trái phép. Tháng 4/2024, hơn 200 nghệ sĩ ký thư phản đối "Công nghệ tạo nhạc AI" với sự hỗ trợ của Liên minh quyền nghệ sĩ (Artists Rights Alliance). Một số sao lớn tham gia như Billie Eilish, Katy Perry, Camila Cabello, Jon Bon Jovi, Zayn Malik, ban nhạc Imagine Dragons, Jonas Brothers.

Trong thư, các thành viên kêu gọi những nhà phát triển AI, công ty công nghệ, ứng dụng và dịch vụ cung cấp nhạc số chấm dứt việc dùng trí tuệ nhân tạo để xâm phạm, gây thiệt hại quyền lợi của nghệ sĩ con người. Họ vẫn công nhận AI có tiềm năng thúc đẩy sự sáng tạo của nhân loại, tạo trải nghiệm âm nhạc mới cho người hâm mộ khắp nơi nhưng chỉ trong trường hợp chúng được sử dụng một cách có trách nhiệm.

"Một số nền tảng và nhà phát triển đang dùng AI để phá hoại sự sáng tạo, làm tổn hại giới nghệ sĩ, người viết lời, nhạc sĩ và chủ sở hữu bản quyền", trích văn bản kiến nghị.

Hồi tháng 2, hơn 1.000 nghệ sĩ Anh cùng thực hiện "album im lặng" Is This What We Want? để phản đối đề xuất thay đổi luật bản quyền của Chính phủ Anh. Nếu được thông qua, các công ty công nghệ có quyền dùng nhạc, tác phẩm nghệ thuật, văn chương của con người để đào tạo AI mà không cần giấy phép. Đĩa nhạc dài 47 phút, gồm 12 bản thu không lời, không nhạc chỉ có tạp âm. Tất cả tên bài ghép lại thành câu: "Chính phủ Anh không được hợp pháp hóa việc ăn cắp nhạc để mang lại lợi ích cho các công ty AI" (The British government must not legalize music theft to benefit AI companies).

Celine Dion, 57 tuổi, là ca sĩ người Canada. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới - cùng Whitney Houston và Mariah Carey. Celine Dion giành được năm giải Grammy, bao gồm Album của năm và Thu âm của năm. Năm 2016, Billboard vinh danh cô là Nữ hoàng nhạc đương đại.

Tháng 12/2022, nghệ sĩ lần đầu thông báo mắc hội chứng SPS (Stiff-Person Syndrome) - rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp, ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Căn bệnh khiến cô mất khả năng kiểm soát cơ bắp, không thể điều khiển thanh quản bình thường nên không thể hát như trước. Tháng 5/2023, ca sĩ thông báo hủy bỏ các chuyến lưu diễn vô thời hạn để tập trung chữa bệnh. Sau hai năm dưỡng bệnh, cô trở lại sân khấu từ đầu năm 2024. Tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024, cô khiến người hâm mộ xúc động khi hát ca khúc tiếng Pháp Hymne à L’amour của danh ca Édith Piaf.

Phương Thảo (theo People)