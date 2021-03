Celine Dion nhận bằng tiến sĩ âm nhạc

MỹCa sĩ Celine Dion sẽ nhận bằng tiến sĩ danh dự lĩnh vực âm nhạc của trường Berklee College of Music.

Theo ABC News, Dion cùng các nghệ sĩ Donald Harrison, Pharrell Williams, Chad Hugo và nhóm The Neptunes sẽ nhận bằng trong sự kiện trực tuyến vào ngày 8/5. Nữ ca sĩ cảm ơn ban tổ chức qua Twitter: "Tôi vinh dự vì được trường Berklee College of Music đánh giá cao. Tôi cảm thấy được ưu ái khi có cơ hội xếp ngang hàng những đồng nghiệp tài năng từng nhận danh hiệu này".

Celine Dion năm nay 53 tuổi. Ảnh: Allure.

Bằng tiến sĩ danh dự được trao cho những cá nhân có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của làng nhạc thế giới trong từng giai đoạn. Trường Berklee từng trao bằng cho các ngôi sao như Justin Timberlake, Phil Collins, Missy Elliott, John Legend, Sheila E hay Aretha Franklin.

Cùng lễ trao bằng, các giáo viên và sinh viên của trường tổ chức một đêm nhạc tri ân những nghệ sĩ được vinh danh vào tối 7/5. Chương trình sẽ được phát trực tiếp trên các kênh Youtube của trường và phát lại trên các nền tảng mạng xã hội khác vào ngày hôm sau.

Trong sự nghiệp 40 năm, Celine Dion đã bán hơn 200 triệu bản album. Cô nổi tiếng với chất giọng giàu nội lực và cách hát sử dụng nhiều kỹ thuật thanh nhạc. Một số bản hit của giọng ca người Canada gồm The Power of Love, My Heart Will Go On, All By Myself, I'm Your Angel...

Celine Dion hát Courage Ca khúc "Courage" trong album mới nhất của Celine Dion. Video: Celine Dion Youtube.

Phương Mai (theo ABC News)