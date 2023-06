CĐV West Ham đổ về chung kết Conference League

CzechBất chấp nguy cơ không có vé vào sân cổ vũ đội nhà ở chung kết Conference League gặp Fiorentina hôm nay, hàng chục nghìn CĐV West Ham vẫn đổ xô đến Prague.

*Fiorentina - West Ham: 2h thứ Năm 8/6, giờ Hà Nội.

Trận chung kết Europa Conference League là cơ hội để West Ham giành danh hiệu lớn đầu tiên sau 43 năm, kể từ khi họ đánh bại Arsenal tại chung kết Cup FA 1980. Do đó, hàng chục nghìn CĐV đã theo chân "Búa tạ" đến Prague (CH Czech) để tiếp sức cho đội nhà.

Trong số này, Daily Mail ước tính 25.000 CĐV sẽ không có vé. Ban tổ chức dự kiến sắp xếp màn hình lớn và khu cổ vũ ngoài trời bên ngoài sân Fortuna để phục vụ nhóm CĐV này. Tuy nhiên, mưa lớn nhiều khả năng xuất hiện ở thời điểm trận đấu diễn ra, làm dấy lên mối lo ngại về an ninh.

CĐV West Ham ca hát trên đường phố Prague trước trận chung kết Conference League. Ảnh: Reuters

Trong số các CĐV West Ham có mặt tại Prague, Martin Day là trường hợp khá đặc biệt. Anh kết hôn ngày 4/6 và lên máy bay vào 3h sáng hôm sau để đến Prague. Người đàn ông 38 tuổi cho biết đã thỏa thuận điều này với vợ từ lâu dù cô có đôi chút khó chịu vì là CĐV Chelsea.

"Tôi đã hứa đưa cô ấy đến đảo St Lucia để hưởng tuần trăng mật sau khi trở về. Sarah đồng ý rằng West Ham cần được ưu tiên. Hầu hết các trận của đội vào cuối tuần, tôi đều tham dự. Tôi không biết đời mình sẽ ra sao nếu West Ham không ra sân mỗi thứ Bảy. Sarah là người hiểu chuyện. Tốt hơn hết là tôi nên bay về ngay sau khi trận chung kết kết thúc nếu không muốn cô ấy ly dị tôi", Day nói.

Sam Parker, một sinh viên 20 tuổi đang học ở London, đã dành 28 tiếng đi bằng đường bộ để đến Prague cổ vũ West Ham dù không có vé. "Bố đề nghị mua vé máy bay cho tôi, giá 992 USD. Nhưng tôi từ chối vì quá đắt", anh nói.

West Ham có cơ hội giành danh hiệu đầu tiên sau 43 năm. Ảnh: Reuters

Parker cho biết anh đi tàu điện từ London đến Leeds mất ba tiếng rồi đi xe bus đường dài từ Victoria đến Dusseldorf. Ở đó, anh phải chờ vài tiếng để bắt xe đến Prague. "Nói chung, tôi đi phượt hơn một ngày và khá mệt, nhưng chỉ mất 82 USD".

Parker và bố đều không có vé vào sân xem trận chung kết nhưng vẫn theo chân đội bóng. Họ đều sở hữu vé cả mùa để tham dự mọi trận sân nhà của West Ham mùa vừa qua nhưng không thể mua vé chung kết Conference League.

"Thật buồn cười khi một trận chung kết Cup châu Âu lại tổ chức trong sân vận động chỉ có 20.000 chỗ ngồi. Khi West Ham thi đấu, sân 60.000 chỗ của chúng tôi không còn một chỗ trống. Chúng tôi là những CĐV trung thành, không bao giờ bỏ lỡ các trận sân nhà và sân khách của đội. Đây là trận đấu lớn với người hâm mộ West Ham, những người phải đánh đổi nhiều thứ để có mặt ở đây. Nhưng chúng tôi giống như được mời đến bữa tiệc nhưng cánh cửa chỉ mở hé để nhìn vào và xem người khác ăn mừng", bố của Sam Parker, ông Danny Parker nhận xét.

Trong số các CĐV West Ham tại Prague có những người đến từ New York. Sean Fewel, người thường theo chân CLB mỗi lần đá sân khách tại Cup châu Âu, cho biết West Ham có lượng CĐV đông đảo tại New York. Anh và vợ may mắn có vé vào sân xem chung kết và đã chuẩn bị lá cờ đặc biệt để cổ vũ.

David Draper, một thợ điện, xin cho con trai 13 tuổi nghỉ học để đi cùng ông đến dự chung kết dù không có vé vào sân. Bryan Davies, 55 tuổi, thì đi cùng người bạn Nigel Pearson, 56 tuổi. "Tôi đã có mặt ở mọi trận chung kết West Ham tham dự kể từ chung kết Cup FA 1975 tại Wembley", Davies, một người thợ lợp mái nhà, cho biết.

CH Czech đã huy động khoảng 10.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh cho trận chung kết Conference League. Động thái này được đưa ra sau sự kiện nhóm CĐV AZ Alkmaar quá khích tấn công các CĐV West Ham vào tháng trước. Ban tổ chức muốn đảm bảo số nhân viên an ninh sẽ nhiều hơn số CĐV có vé vào sân của hai CLB.

Ban tổ chức cấp cho West Ham và Fiorentina 5.800 vé mỗi đội. Số lượng hạn chế khiến giá vé chợ đen tăng cao. Không chỉ West Ham, một lượng lớn CĐV Fiorentina cũng đến Prague trong tình trạng không có vé. Họ được sắp xếp xem trận đấu ở khu Vystaviste Praha trong khi CĐV West Ham ở khu Eden Park.

Duy Đoàn (theo Daily Mail)