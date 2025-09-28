CĐV tức giận vì Chelsea tăng giá vé trận tái ngộ Mourinho

AnhGiá vé trận tiếp Benfica tại Champions League được điều chỉnh khiến người hâm mộ Chelsea bức xúc.

Chelsea sẽ tiếp Benfica ở lượt hai vòng bảng Champions League, vào ngày 30/9. HLV vừa nhậm chức của Benfica, Jose Mourinho từng dẫn dắt đội bóng thành London tới ba chức vô địch Ngoại hạng Anh 2005, 2006 và 2015.

Lãnh đạo đội chủ sân Stamford Bridge xếp trận đấu vào hạng AA, đồng nghĩa giá vé cho người lớn tăng từ 84 lên 111 USD. "Chelsea cần doanh thu để cạnh tranh. Mọi khoản tiền thu về đều được chi cho CLB", thành viên Ban Giám đốc Chelsea, Daniel Finkelstein lý giải.

Các cầu thủ Chelsea thất vọng trong trận ra quân Champions League thua Bayern 1-3 hôm 17/9 tại Đức. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, động thái của nhà vô địch Club World Cup 2025 đang khiến người hâm mộ phẫn nộ. Đa số cho rằng việc tăng giá vé khi gặp đối thủ không phải ứng cử viên Champions League là điều vô lý. Một số khác thì lập luận rằng trong khi chỉ biết bòn rút khán giả, lãnh đạo Chelsea đang phung phí khi trả 400.000 USD mỗi tuần cho Raheem Sterling, cầu thủ không được HLV Enzo Maresca đoái hoài, và không ký hợp đồng với nhà tài trợ áo đấu suốt ba năm.

"Với mỗi năm hợp đồng tài trợ áo đấu trị giá 80 triệu USD, họ đã mất trắng 240 triệu. Đó mới là tiền mà họ cần để cạnh tranh thay vì 2,7 triệu thu được từ khán giả qua vé", một người hâm mộ viết trên mạng xã hội X.

Nhiều người khác cũng chỉ trích Chelsea đang hướng đến nhóm khán giả giàu có mà quên đi tầng lớp dưới. Họ cho rằng những người như vậy có thể chấp nhận trả hơn 100 USD cho vé và 400 USD để mua đồ, nhưng không có sự trung thành và ít khi quay lại.

"Đừng quên phần lớn những người đang chật vật trả tiền điện, gas, thế chấp, kiếm miếng ăn, mà bóng đá là thứ giải thoát duy nhất vào cuối tuần", một người dùng viết trên X. "Họ không muốn những kẻ như tôi, những kẻ chật vật kiếm 1.000 USD cho một vé xem cả mùa. Chúng tôi chẳng giúp ích được gì cho họ. Sao bầu không khí lại tệ đến vậy?".

Một hội CĐV Chelsea cũng phản đối, nói thẳng về việc tăng giá vé vô lý, lãnh đạo giao tiếp kém và coi thường khán giả. "Thông điệp rất rõ ràng - hãy ngừng lợi dụng lòng trung thành của chúng tôi", thông báo của Hội có đoạn.

Trong khi tăng giá vé, Chelsea đang có đội hình đắt nhất thế giới lên tới 1,5 tỷ USD. Trong đó có những bản hợp đồng lớn như Enzo Fernandez (giá 141 triệu), Moises Caicedo (154 triệu), Wesley Fofana (94 triệu) và Mykhailo Mudryk (119 triệu), bên cạnh các cầu thủ có giá từ 50 triệu đến 70 triệu USD như Cole Palmer, Romeo Lavia, Marc Cucurella, Joao Pedro. Riêng hè vừa qua, Chelsea chi 284 triệu cho 11 tân binh.

Chelsea đã chịu thất bại 1-3 trước Bayern trong trận ra quân vòng bảng Champions League mùa này, hôm 17/9. Trong khi đó, Benfica thua Qarabag 2-3 ngay trên sân nhà, lý do dẫn đến việc sa thải cựu HLV Bruno Lage. Sau khi đến thay, Mourinho giúp Benfica thắng hai và hòa một trận ở giải vô địch Bồ Đào Nha.

Thanh Quý (theo X, Daily Mail)