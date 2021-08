CĐV tràn xuống sân đòi đánh cầu thủ tại Ligue 1

PhápTrận Nice - Marseille ở vòng ba Ligue 1 hôm 22/8 dừng lại ở phút 75, khi tiền vệ đội khách Dimitri Payet xích mích với các CĐV chủ nhà.

Bạo loạn khiến trận đấu ở giải League 1 hoãn

Phút 74, khi chuẩn bị đá phạt góc, tiền vệ Dimitri Payet của Marseille bị CĐV Nice ném chai nước vào người. Cựu tuyển thủ Pháp ngã xuống, tỏ ra đau đớn, rồi đứng dậy và ném trả chai nước về phía khán đài. Payet sau đó tiếp tục nhặt thêm một chai nước nữa và ném về phía các CĐV chủ nhà. Hành động này khiến người hâm mộ tại góc khán đài Allianz Riviera tức giận, tràn xuống sân đòi đánh các cầu thủ Marseille.

Lực lượng an ninh bất lực trong việc ngăn CĐV tràn xuống sân Allianz Riviera. Ảnh: BeIN

Trong cảnh tượng hỗn loạn, lực lượng an ninh và chính các cầu thủ Nice phải can ngăn các CĐV nhà. Cầu thủ Marseille thì tiếp tục thách thức khán giả, còn HLV Jorge Sampaoli va chạm với trung vệ Todibo của Nice. Chiến lược gia của đội khách sau đó còn nổi nóng với các thành viên ban tổ chức. Trận đấu phải tạm hoãn, khi sự an toàn của cầu thủ và CĐV không được đảm bảo.

CĐV Nice đòi ăn thua đủ với các cầu thủ Marseille. Ảnh: RMC

Một số cầu thủ Marseille được cho là bị thương, trong khi máy quay cũng ghi lại cảnh tượng một thành viên ban huấn luyện đội khách lao đến đấm CĐV Nice. Khoảng một giờ sau, tình hình trên sân được kiểm soát, LĐBĐ Pháp yêu cầu hai đội trở lại sân thi đấu tiếp. Nice đồng ý, nhưng Marseille từ chối trở lại sân.

Guendouzi và Peres (Marseille) bị thương sau vụ xô xát. Ảnh: RMC

"Cầu thủ của chúng tôi gặp nguy hiểm", ông Pablo Longoria, chủ tịch Marseille chia sẻ với BBC. "Chúng tôi quyết định không đá tiếp để đảm bảo an toàn cho các thành viên đội bóng – những người đã bị tấn công khi CĐV tràn xuống sân".

Theo luật của Ligue 1, Marseille sẽ bị xử thua 0-3 khi từ chối thi đấu tiếp. Quyết định chính thức chưa được đưa ra, nhưng gần như chắc chắn hai đội và ban tổ chức sân sẽ bị phạt nặng. Đây không phải lần đầu Marseille liên quan đến những sự cố từ CĐV. Ở trận thắng Montpellier 3-2 tại vòng mở màn, trận đấu phải tạm dừng ở phút 89 khi Florent Mollet bị CĐV Marseille ném chai lọ vào người. Trước đó, Valentin Rongier bên phía Marseille cũng bị CĐV Nice ném chai nước vào đầu.

Trước khi sự cố xảy đến, trận Nice – Marseille diễn ra hấp dẫn với nhiều cơ hội được đôi bên tạo ra. Marseille, sau khi bỏ lỡ nhiều tình huống ngon ăn, nhận bàn thua đầu hiệp hai sau pha lập công của Kasper Dolberg.

Nhân Đạt