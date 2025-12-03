U22 Việt Nam thắng nhờ bàn gây tranh cãi ở SEA Games

Thái LanTiền đạo Nguyễn Đình Bắc lập cú đúp, trong đó có bàn thắng gây tranh cãi, khi Việt Nam hạ Lào 2-1, ở trận khai mạc bóng đá nam SEA Games 33.

*Ghi bàn: Khampane 33' - Đình Bắc 28', 60'

Cũng như ở SEA Games 32, Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong trận ra quân gặp Lào chiều 3/12. Tiền đạo 21 tuổi Nguyễn Đình Bắc mở tỷ số phút 28, nhưng đoàn quân Kim Sang-sik bị gỡ hòa chỉ sau 5 phút. Phải nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Đình Bắc ở phút 60, Việt Nam mới giành trọn ba điểm.

Đình Bắc mừng bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Việt Nam trước Lào, trận ra quân bảng B bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan chiều 3/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Phút 60, khi tỷ số là 1-1, Nguyễn Thanh Nhàn lao lên bên phải rồi chuyền sệt vào trước cấm địa cho Đình Bắc. Tiền đạo biên chế CLB Công An Hà Nội xoay sang chân trái rồi sút chìm về góc trái, đưa bóng vào lưới. Trọng tài biên Sanjar Shayusupov lập tức căng cờ báo việt vị, khiến Đình Bắc mừng hụt. Ông Shayusupov dường như phạt lỗi của Nguyễn Quốc Việt khi tiền đạo này nhảy lên tránh bóng ở thế việt vị, có thể cản trở tầm nhìn của thủ môn.

HLV Kim Sang-sik chạy ra khỏi khu kỹ thuật, về phía trọng tài để phản ứng, nhưng bị trọng tài chính Rustam Lutfullin phạt thẻ vàng. Tổ trọng tài Uzbekistan sau đó hội ý khoảng vài phút. Cuối cùng, ông Lutfullin thổi còi công nhận bàn thắng cho Việt Nam, giúp Đình Bắc tiếp tục được reo mừng.

U22 Lào 1-2 U22 Việt Nam Diễn biến chính trận đấu.

Khoảnh khắc này khiến ban huấn luyện Lào nổi giận. HLV Ha Hyeok-jun cùng các trợ lý đứng bật dậy tranh cãi, cho rằng Quốc Việt đã tham gia pha bóng và ảnh hưởng đến tình huống phòng ngự. Bất chấp phản ứng dữ dội, trọng tài chính vẫn giữ nguyên lập trường, thậm chí còn rút thẻ vàng cho ông Ha vì phản ứng quá mức.

Trước tình huống tranh cãi, Đình Bắc cũng đã chơi nổi bật nhất và sớm tạo dấu ấn. Anh mở tỷ số trong hiệp một bằng pha chạy chỗ và đệm bóng vào lưới trống từ đường căng ngang của hậu vệ Phạm Minh Phúc. Suốt trận, đội phó U22 Việt Nam liên tục gây khó khăn cho hàng thủ Lào bằng khả năng xoay sở trong không gian hẹp, bứt tốc và gây áp lực. Anh đã có thể lập hat-trick nếu không bị cột dọc từ chối cơ hội ở phút 75, hay quyết đoán hơn trong pha đối mặt sau đó 9 phút.

Tình huống HLV Kim phải nhận thẻ vàng. Ảnh: Đức Đồng

Đây không phải lần đầu Việt Nam chỉ thắng Lào sát nút ở SEA Games, vì điều đó từng xảy ra năm 2007 và 2015. Lần này, họ tiếp tục gây ra khó khăn cho thầy trò Kim, khi gỡ hòa 1-1 chỉ 5 phút sau bàn mở tỷ số của Đình Bắc. Từ quả phạt góc bên trái của Lào, trung vệ Nhật Minh phá bóng một cách bị động, dội ngược về xà ngang bật ra đúng tầm Douangvilay Khampane đệm vào lưới trống.

Chính Khampane được trao cơ hội quý ở phút 80 để gỡ hòa, khi anh phá bẫy việt vị và lao xuống đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, tiền đạo Lào dường như cạn sức, chới với ngã trước khi sút bóng lăn quá nhẹ, thẳng vào đôi tay thủ môn Trần Trung Kiên.

Một cú đá trong thế khó của Thanh Nhàn. Ảnh: Đức Đồng

Chiến thắng này giúp Việt Nam leo lên đỉnh bảng B với ba điểm. Đoàn quân Kim sẽ được nghỉ 8 ngày, trước khi chơi trận cuối vòng bảng gặp Malaysia chiều 11/12. Ngày 6/12, Malaysia ra quân gặp Lào ở lượt thứ hai bảng B.

Đây là lần đầu bóng đá nam chia thành ba bảng. Chỉ ba đội nhất bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết. Số trận tối đa của một đội là bốn, và tối thiểu là hai. Trước trận chiều nay, Việt Nam và Lào đã phải hát quốc ca mà không có nhạc, khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy kỳ lạ.

Quang Dũng - Hoàng An