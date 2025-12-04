Bàn thắng của Đình Bắc có đúng luật?

Bàn thắng của Đình Bắc trước Lào có đúng luật?

Pha làm bàn gây tranh cãi của Đình Bắc là điểm nhấn lớn nhất, giúp Việt Nam thắng Lào 2-1 ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Sau khi đi bóng vào cấm địa phút 60, tiền đạo 21 tuổi sút chân trái vào góc xa. Nhưng ở ngoài đường biên, trợ lý trọng tài Sanjar Shayusupov căng cờ báo lỗi việt vị dành cho Nguyễn Quốc Việt, khi cầu thủ mang áo số 9 đứng sau hàng thủ và chắn trước mặt thủ thành của Lào.

Sau hơn hai phút thảo luận, trọng tài chính Rustam Lutfullin quyết định công nhận bàn thắng cho Việt Nam. Ông có thể đã nhận định rằng Quốc Việt di chuyển ngang về phía góc gần, tức tìm cách rời khỏi quỹ đạo đường bóng hướng tới khung thành. Hành động nhảy lên của anh cũng đã "tìm cách né bóng, tránh tham gia vào tình huống" nên có thể xem là vô can.

Hoàng Thông