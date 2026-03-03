CĐV Real lần thứ hai kêu gọi Chủ tịch Perez từ chức

Tây Ban NhaKhán giả trên sân Bernabeu muốn Chủ tịch Florentino Perez từ chức, sau khi Real Madrid thua Getafe 0-1 và bị kình địch Barca nới cách biệt lên 4 điểm tại La Liga.

Các CĐV Real bắt đầu lũ lượt rời sân từ phút 85, vì thất vọng và chán nản khi chứng kiến đội nhà không thể đảo ngược tình thế sau bàn mở tỷ số của Martin Satriano cho Getafe hiệp một. Trên khán đài, bầu không khí về cuối càng trở nên sục sôi. Ngay sau còi tan trận, những khán giả còn lại trên sân la ó dữ dội, trong đó một bộ phận CĐV quá khích còn hô vang "Florentino, từ chức đi!".

Dù làn sóng phản đối không lan rộng như trận thắng Levante 2-0 hồi giữa tháng 1/2026, phản ứng này một lần nữa phơi bày sự giận dữ của một bộ phận người hâm mộ. Dàn sao Real kết thúc trận đấu trong bế tắc, uể oải và chịu đựng những tiếng huýt sáo.

Vinicius bị hậu vệ Getafe truy cản trong trận Real thua 0-1 trên sân Berabeu, Madrid ở vòng 26 La Liga ngày 2/3/2026. Ảnh: Real Madrid CF

Real còn mất thêm ba trụ cột cho trận tiếp theo, gặp Celta Vigo ngày 7/3. Dean Huijsen, trung vệ vừa vắng mặt hai trận, lập tức nhận thẻ vàng và đủ quota bị treo giò khi vào thay David Alaba. Tới gần cuối trận, tới lượt hậu vệ trái Alvaro Carreras cũng nhận đủ mức trần thẻ phạt và sẽ vắng mặt ở vòng tiếp theo.

Ở phút bù thứ 5, Franco Mastantuono nhận thẻ đỏ trực tiếp vì nhục mạ trọng tài. "Thật nhục nhã, đúng là nhục nhã khốn kiếp", biên bản trận đấu của trọng tài chính Alejandro Muniz Ruiz thuật lại lời nói của cầu thủ trẻ người Argentina.

Vinicius cũng góp phần vào màn hỗn loạn cuối trận bằng một thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Ngôi sao người Brazil bị Allan Nyom mỉa mai, nhắc lại mâu thuẫn từ trận lượt đi - nơi Vinicius chế nhạo hậu vệ Cameroon ngay sau khi anh bị đuổi khỏi sân.

Qua 12 trận từ khi Arbeloa lên thay Alonso, Real đã thua bốn. Chỉ mới một tuần trước, họ còn đến làm khách của Osasuna với vị trí dẫn đầu La Liga cùng hai điểm cách biệt, nhưng giờ bị Barca nới khoảng cách lên bốn điểm. Trận El Clasico tại Camp Nou vào ngày 11/5 tới có nguy cơ mất tính quyết định nếu Real không sớm xốc lại tinh thần. Bốn điểm cách biệt chưa tới mức không thể san lấp, nhưng diện mạo Real mang lại lúc này không mấy lạc quan.

Thất bại này còn giáng một cú giáng vào tâm lý đội bóng khi Real sắp đại chiến Man City ở vòng 1/8 Champions League. Những hoài nghi về năng lực của Arbeloa lại trỗi dậy, nhất là khi vắng Kylian Mbappe. Tiền đạo chủ lực người Pháp lỡ hai trận gần nhất và khó kịp bình phục cho đấu trường châu Âu.

"Sẽ không ai buông xuôi cả. Đây là Real và chúng tôi không bao giờ đầu hàng", Arbeloa lên dây cót sau trận đấu bạc nhược của đội nhà. Nhưng có vẻ các CĐV Real tại Bernabeu không còn đủ kiên nhẫn để "mua" lời hứa ấy nữa.

HLV Arbeloa trong trận thua Getafe. Ảnh: AS

Arbeloa không thể phủ nhận màn trình diễn nghèo nàn của Real. Ông một lần nữa nhận toàn bộ trách nhiệm về lối chơi, thừa nhận đội bóng cần cải thiện nhưng vẫn không quên dành lời khen cho nỗ lực của các học trò, như vẫn làm sau mỗi thất bại. Tuy nhiên, cựu hậu vệ này cũng chỉ trích việc trọng tài để Getafe liên tục cắt vụn trận đấu bằng những tình huống gián đoạn.

Khi đi sâu vào phân tích những "căn bệnh" của Real, Arbeloa thừa nhận khó khăn trước các đối thủ tổ chức phòng ngự chặt chẽ và than phiền về sự đơn điệu trong tấn công. "Chúng tôi luôn có xu hướng tìm đến giải pháp dễ dàng là Vinicius, nhưng toàn đội cần phải có khả năng tạo đột biến từ cả hai biên", HLV 43 tuổi khẳng định.

Chỉ với 20% thời lượng kiểm soát bóng, Getafe vẫn bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 1-0 nhờ bàn của Satriano, trong khi số pha dứt điểm ngang ngửa Real (6 lần). Những tiếng huýt sáo vang dội từ khán đài khi hiệp một kết thúc phản ánh lòng kiên nhẫn của các CĐV nhà đã cạn kiệt.

Cơn giận dữ càng tăng lên theo thời gian, đặc biệt là khi Arbeloa quyết định rút tiền vệ trẻ Thiago Pitarch ra nghỉ để thay bằng Rodrygo từ phút 55. "Tôi chấp nhận việc bị la ó vì quyết định thay người", ông phản hồi và nhấn mạnh hai lần rằng, bất chấp kết quả, đội bóng của mình đã tạo ra "nhiều cơ hội rõ ràng" hơn đối thủ.

"Tôi hiểu những lời chỉ trích, nhưng dù chơi tệ, rất tệ hay trung bình, chúng tôi xứng đáng ghi nhiều bàn thắng hơn Getafe", Arbeloa quả quyết rằng ông và các học trò vẫn có đủ nguồn lực để xoay chuyển một mùa giải đang đi chệch quỹ đạo. "Chúng tôi có một đội hình chất lượng, những cầu thủ sắp bình phục chấn thương sẽ giúp ích rất nhiều".

Vinicius thất vọng sau một tình huống phối hợp tấn công bất thành của Real Madrid trong trận thua Getafe 0-1 trên sân Berabeu, Madrid ở vòng 26 La Liga ngày 2/3/2026. Ảnh: AS

Trái ngược với trạng thái ủ rũ của chủ nhà, Getafe rời sân trong vinh quang mà chẳng cần đến những kịch bản quá hào hùng để giành lấy chiến thắng quý như vàng. "Họ không tạo ra được quá nhiều cơ hội. Chúng tôi đã vô hiệu hóa Real, khiến họ không tìm thấy khoảng trống", HLV Jose Bordalas nói sau trận. "Kế hoạch thành công mỹ mãn. Ý đồ chiến thuật được các cầu thủ của tôi triển khai ấn tượng".

Lần gần nhất Getafe có điểm tại Bernabeu là 18 năm trước. Ngày 25/2/2008, khi Getafe dưới trướng cựu danh thủ Michael Laudrup cũng thắng 1-0 ngay tại sào huyệt đối phương nhờ bàn của Ikechukwu Uche. Ngày ấy, HLV Real là Bernd Schuster, người mà ngay mùa trước đó còn dẫn dắt chính Getafe.

Hoàng Thông tổng hợp