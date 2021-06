CDV phân phối máy phát điện Cummins Power Generation chính hãng

Công ty TNHH Cummins DKSH là nhà phân phối máy phát điện Cummins Power Generation được ủy quyền tại Việt Nam của Công ty Cummins Inc.

Hệ thống máy phát điện dự phòng được sử dụng ở tất cả dự án, công trình như: các tòa nhà, khu dân cư, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà máy, khu công nghiệp, sân bay, các công trình cơ sở hạ tầng... Ở một số công trình thì máy phát điện bắt buộc phải được đầu tư gồm: máy phát điện cho hệ thống chữa cháy; các trung tâm dữ liệu Datacenter; các công trình có yêu cầu chuyên biệt như: quản lý bay, sân bay...

Trong số những thương hiệu máy phát điện thì Cummins Power Generation (CPG) của Mỹ là một trong những thương hiệu nổi tiếng, với hơn 100 năm lịch sử. CPG nằm trong top về hình ảnh thương hiệu của ngành công nghiệp về cả chất lượng và sản lượng bán ra toàn cầu. Đây là một trong số ít nhà sản xuất có năng lực sản xuất tất cả cấu kiện chính làm nên hệ thống: động cơ (engine), đầu phát (alternator) và hệ thống điều khiển (controller).

Sản phẩm từ trái sang phải: Cummins Power Generation - Model C3750D5E; Synchronized Panel (DMC), Automatic Transfer Switch (ATS); Cummins Power Generation - Model C1100D5.

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Cummins DKSH Việt Nam (gọi tắt là "CDV") là công ty được đầu tư bởi chính nhà sản xuất Cummins Power Generation tại thị trường Việt (50% Cummins Inc in our blood). CDV cũng là nhà phân phối duy nhất được ủy quyền tại lãnh thổ Việt Nam của Công ty Cummins Inc liên quan đến các hoạt động nhập khẩu, phân phối và cung cấp các dịch vụ bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng... cho các sản phẩm động cơ của Cummins Inc; các sản phẩm tổ máy phát điện thương hiệu Cummins Power General (CPG), đồng bộ và chính hãng và các phụ tùng và vật tư tiêu hao chính hãng Cummins.

Hai trang thông tin của các sản phẩm Cummins (gồm tổ máy phát điện Cummins Power Generation) là cummins.com; cumminsdksh.com/vn. Những trang thông tin khác đều không phải website chính thức của sản phẩm.

Liên hệ Công ty TNHH Cummins DKSH (Việt Nam): Địa chỉ: Tầng 6.A2, tòa nhà Viettel complex, 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TP HCM:

Điện thoại: 028 3813 4124. Trung tâm Dịch vụ tại TP HCM: 0908 038 381.

Trung tâm Dịch vụ tại Hà Nội: 0903 250 379.

Email: info.cdv@dksh.com.

Website: cummins.com; cumminsdksh.com/vn.

(Nguồn và ảnh: Cummins DKSH Việt Nam)