CĐV Mỹ Mở rộng trộm đồ của Sinner

MỹTay vợt số một thế giới Jannik Sinner suýt bị một CĐV lấy đồ trong túi đựng vợt, vài phút sau khi hạ Alexander Bublik ở Mỹ Mở rộng.

Sự cố xảy ra khi Sinner chuẩn bị rời sân Arthur Ashe để vào phòng thay đồ. Một CĐV tiến sát hàng ghế mà tay vợt 23 tuổi vừa rời đi, sau đó với tay mở khóa chiếc túi Sinner đang đeo trên vai. Hành vi của người đàn ông này diễn ra trong lúc tay vợt số một thế giới đang ký tặng các CĐV. May cho Sinner là một nhân viên an ninh đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

CĐV cố mở túi để trộm đồ của Sinner, trên sân Arthur Ashe, New York, Mỹ tối 1/9. Ảnh: Sports Mail

Khi bảo vệ can thiệp, Sinner quay lại lắc đầu và liên tục hỏi chuyện gì đã xảy ra. Chưa rõ ban tổ chức Mỹ Mở rộng có phạt CĐV này hay không. Trận đấu của Sinner và Bublik có khoảng 23.000 người tới xem.

Trong cuộc họp báo sau trận, Sinner đùa rằng anh đã được Bublik tặng một vài điểm miễn phí, trong trận đấu chênh lệch chỉ dài ba set. "Luôn có những ngày mà tôi chơi không như ý và sẽ thua dễ dàng", ĐKVĐ Mỹ Mở rộng nói. "Bạn sẽ không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tennis rất khó lường".

Sinner vào tứ kết với chỉ một set thua, và sẽ đấu đồng hương Lorenzo Musetti ở tứ kết. Từ đầu năm, Sinner vào chung kết ba Grand Slam và chỉ thua Carlos Alcaraz ở Roland Garros. Năm ngoái, anh đoạt Mỹ Mở rộng với thành tích chỉ thua hai set.

"Không ai có thể kiểm soát đối thủ, mà chỉ có thể tập trung vào bản thân", Sinner nói thêm. "Tôi cố gắng làm tốt nhất phần việc của mình, sau đó để màn trình diễn trên sân trả lời. Tôi hài lòng với cách chơi hiện tại, nhưng chuyện này không đảm bảo chiến thắng. Nó còn phụ thuộc vào việc đối thủ của bạn sẽ chơi ra sao".

Sinner trong trận gặp Bublik ở vòng bốn Mỹ Mở rộng, trên sân Arthur Ashe, New York, Mỹ tối 1/9. Ảnh: Sports Mail

Theo phân nhánh, Sinner có thể gặp lại Alcaraz ở chung kết Mỹ Mở rộng năm nay, nhưng trước đó anh còn phải vượt qua Felix Auger-Aliassime hoặc Alex De Minaur, trong trường hợp vào bán kết.

Vy Anh