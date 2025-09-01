MỹMột triệu phú gây phẫn nộ với hành động giật chiếc mũ của tay vợt Majchrzak dành tặng cho CĐV nhí tại Mỹ Mở rộng 2025.

Sau khi cứu năm match-point để thắng nghẹt thở hạt giống số chín Karen Khachanov sau năm set ở vòng hai Mỹ Mở rộng ngày 29/8, Majchrzak tiến về khán đài giao lưu, ký tặng người hâm mộ và tặng chiếc mũ cho một cậu bé phía trước mặt. Tuy nhiên, người đàn ông đứng ngay cạnh đã giật mũ rồi nhanh chóng giấu vào chiếc túi của bạn đồng hành.

CĐV Mỹ Mở rộng bị lên án vì cướp mũ của trẻ con Video ghi lại hình ảnh người đàn ông giật chiếc mũ của Majchrzak từ tay cậu bé.

Video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, đi kèm những bình luận trách móc và bất bình về hành vi của người đàn ông. Trong video, người này tiếp tục đưa bình nước cho Majchrzak xin chữ ký, không một chút bận tâm đến sự buồn bã của cậu bé.

Khắp các diễn đàn, nhiều tài khoản chỉ trích gay gắt người đàn ông đã biến một hình ảnh đẹp thành cảnh tượng xấu xí, gọi kẻ này là "khốn nạn", "gã ngốc", "thứ tồi tệ"... Một người dùng trên Reddit thì khẳng định "cướp đồ từ trẻ con là hành động kinh tởm".

Người đàn ông trong clip được xác định là Piotr Szczerek, CEO của công ty làm đường Drogbruk ở Ba Lan, quê hương của Majchrzak. Ông Szczerek sở hữu tài sản nhiều triệu USD, từng nhiều lần tài trợ cho quần vợt Ba Lan. Sau sự việc, cả Szczerek và công ty Drogbruk đều nhận chỉ trích lớn từ cộng đồng.

Majchrzak thì không để ý vụ việc cho đến khi sự cố bùng nổ trên mạng xã hội. Tay vợt 29 tuổi viết trên Instagram cá nhân: "Tôi mới biết chiếc mũ của mình không đến được với cậu bé. Mọi người có thể giúp tôi tìm cậu bé này được không? Nếu cháu hay gia đình nhìn thấy bài đăng này, hãy gửi tin nhắn đến chú nhé".

Khoảng một giờ đồng hồ sau, Majchrzak cập nhật rằng anh đã tìm thấy cậu nhóc, đồng thời cảm thấy "vô cùng ấn tượng bởi sức mạnh của internet". Tay vợt số 76 thế giới cho biết câu chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Anh sau đó đăng ảnh chụp cùng cậu nhóc cùng với chiếc mũ và túi quà.

Tay vợt Majchrzak và những hình ảnh sau vụ việc được lan tỏa trên mạng xã hội. Ảnh: NYP

Sự việc dường như khiến Majchrzak phân tâm trước trận gặp Leandro Riedi tại vòng ba Mỹ Mở rộng hôm 31/8. Sau khi lần thứ hai thắng được hai trận ở Grand Slam tại New York, Majchrzak rút lui ngay đầu trận gặp Riedi vì vấn đề thể trạng, chấp nhận nhìn đối thủ bước tiếp vào vòng bốn.

