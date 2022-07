CĐV muốn Fritz thay Nadal đánh bán kết Wimbledon

AnhNhiều chuyên gia và các CĐV muốn ban tổ chức Wimbledon để Taylor Fritz thế chỗ Rafael Nadal chơi trận bán kết với Nick Kyrgios hôm nay.

Việc Nadal rút lui trước trận giúp Kyrgios lần đầu vào chung kết Grand Slam, đồng thời có thêm một ngày nghỉ. Theo một số CĐV, điều này không công bằng với đối thủ của Kyrgios ở chung kết, là Novak Djokovic hoặc Cameron Norrie.

Nadal rút khỏi Wimbledon khi đang có chuỗi thắng 19 trận ở Grand Slam năm nay. Ảnh: Sky

"Họ nên để Fritz đánh bán kết với Kyrgios. Đó mới là điều công bằng cho tất cả", một CĐV viết trên Twitter và tag tài khoản của Fritz. Tay vợt Mỹ không đồng tình với ý tưởng này. Anh tweet lại: "Không. Tôi không mong chờ sự ban phát đó. Nếu tôi không thể đánh bại Nadal, tôi không xứng đáng chơi trận bán kết".

Quan điểm của Fritz bị nhiều chuyên gia phản đối. Cựu số một thế giới Mats Wilander cho rằng các Grand Slam nên thay đổi luật để phòng ngừa những trường hợp rút lui tương tự Nadal. Ông nói: "Chúng ta nên có vé may mắn ở mọi vòng đấu, bằng cách giữ chân người thua cuộc trước đó. Thật không hay khi để một người rút khỏi tứ kết, bán kết hay chung kết mà không có ai thế chỗ".

Các giải đấu của ATP chỉ trao vé may mắn trước vòng đấu chính. Ở Wimbledon năm nay, hai hạt giống hàng đầu Marin Cilic và Matteo Berrettini rút lui ngay trước giải nên được thay bằng những tay vợt thua vòng loại. Tới vòng hai, Roberto Bautista Agut rút lui vì Covid-19 và đối thủ Daniel Galan mặc nhiên đi tiếp mà không cần thi đấu.

Cựu số ba thế giới người Mỹ Pam Shriver thúc giục ATP, WTA và các Grand Slam thay đổi luật về vé may mắn. Bà nói: "Tôi cảm thấy Fritz nên được trao cơ hội. Chúng ta có hai trận bán kết nhưng giờ chỉ còn xem được một trận. Wimbledon chắc chắn thiệt hại vì đây là một trong những trận lớn nhất mùa giải".

Theo bình luận viên Nick McCarvel của New York Times, ATP Finals và WTA Finals có trường hợp tay vợt thua một trận vòng bảng nhưng sau đó vô địch. Do đó, việc Grand Slam trao vé may mắn cho tay vợt thua trận khi người thắng rút lui là chủ đề nên được thảo luận nghiêm túc.

Nadal thông báo rút khỏi trận bán kết Wimbledon vào tối 7/7, sau khi trải qua buổi tập không thoải mái vào sáng cùng ngày. Tay vợt 36 tuổi bị một vết rách 7 mm ở bụng từ trận bán kết dài năm set với Fritz.

Nadal không phải trường hợp đầu tiên dừng cuộc chơi ở Grand Slam khi được đánh giá là ứng viên vô địch. Novak Djokovic từng bị truất quyền thi đấu khi đang chơi vòng bốn Mỹ Mở rộng 2020 với Pablo Carreno Busta vì lỗi đánh bóng vào trọng tài. Naomi Osaka năm ngoái bỏ dở Roland Garros vì không muốn trả lời họp báo. Năm 1990, huyền thoại John McEnroe chửi trọng tài và bị truất quyền thi đấu khi đang đánh trận vòng bốn Australia Mở rộng.

Vy Anh (theo Daily Mail)