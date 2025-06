CĐV Man Utd tức giận vì giá vé tăng 'chóng mặt'

AnhNgười hâm mộ Man Utd phản đối việc CLB tăng giá vé tại Old Trafford mùa giải 2025-2026, sau một năm thi đấu bết bát.

Cùng ngày Ngoại hạng Anh công bố lịch thi đấu mùa giải mới hôm qua, Man Utd tiết lộ kế hoạch giới thiệu hệ thống phân loại vé mới lần đầu tiên. Theo Hội cổ động viên Man Utd (MUST), hệ thống phân loại vé mới sẽ khiến 20.000 người mua vé lẻ từng trận phải trả thêm hơn 50% chi phí.

CĐV Man Utd giăng biểu ngữ phản đối trong trận đấu Ngoại hạng Anh tại Old Trafford mùa 2024-2025. Ảnh: AMA

Chủ sân Old Trafford giải thích rằng động thái này giúp họ theo kịp các đối thủ khác tại giải đấu. Tuy nhiên, MUST khẳng định CLB đã không tham khảo ý kiến của người hâm mộ về thay đổi này. "Sau mùa 2024-2025, chúng tôi hy vọng câu lạc bộ sẽ xem xét lại kế hoạch về mô hình bán vé mới này", một phát ngôn viên của MUST cho biết.

MUST cũng cáo buộc CLB không thực hiện đúng cam kết về việc tham vấn ý kiến người hâm mộ thông qua Hội đồng Tư vấn Người hâm mộ (FAB).

Tuy nhiên, phía Man Utd khẳng định rằng đã làm việc với FAB và giảm mức tăng giá vé sau các cuộc thảo luận. Theo ESPN, Man Utd cảm thấy việc tăng giá vé là cần thiết để củng cố tình hình tài chính và đảm bảo tính cạnh tranh của đội bóng.

"Một lần nữa, họ lại không tham khảo ý kiến của bất kỳ hội đại diện người hâm mộ nào về chi tiết của quyết định và một lần nữa, họ đang đưa ra lựa chọn đi ngược lại lợi ích của người hâm mộ và chúng tôi tin là cả CLB", phát ngôn viên của MUST nói thêm. "Cấu trúc đã có, Diễn đàn Người hâm mộ và đại diện FAB đang làm công việc của họ, nhưng CLB lại không tuân thủ cam kết trước đó về việc tham vấn đúng cách và điều đó cần phải thay đổi, thay đổi nhanh chóng".

Từ mùa giải tới, các trận đấu tại Ngoại hạng Anh của Man Utd sẽ được chia thành ba hạng: A, B và C. Trong đó, các trận gặp Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham và Newcastle sẽ thuộc hạng A với giá vé từ 79,4 đến 97 USD.

Ratcliffe (giữa) đến sân Old Trafford xem trận Man Utd - Arsenal hồi tháng 5/2024. Ảnh: AP

Man Utd tăng giá vé trong bối cảnh đồng sở hữu Jim Ratcliffe đang mạnh tay cắt giảm chi phí. CLB đã sa thải gần 500 nhân viên, đóng cửa căng-tin dành cho nhân viên hay cắt hợp đồng đại sứ với cựu HLV huyền thoại Alex Ferguson.

Man Utd vừa trải qua mùa giải thất vọng dưới thời HLV Ruben Amorim. "Quỷ đỏ" trắng tay, cán đích thứ 15 Ngoại hạng Anh, thua Tottenham 0-1 ở chung kết Europa League và sẽ không dự Cup châu Âu mùa tới.

Hồng Duy (theo ESPN)