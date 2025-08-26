CĐV Man Utd đòi sa thải Amorim

AnhMột nhóm người hâm mộ Man Utd tỏ ra bất mãn với việc Man Utd chỉ kiếm được một điểm và không tự ghi nổi bàn nào trong hai vòng đầu Ngoại hạng Anh 2025-2026.

Trên sân Craven Cottage tối 23/8, Man Utd được đánh giá cao, nhưng chỉ có thể hòa 1-1. "Quỷ đỏ" vượt lên nhờ pha phản lưới của Rodrigo Muniz, sau tình huống đánh đầu tinh quái của Leny Yoro ở phút 58. Nhưng họ không giữ được lợi thế. Phút 73, hàng thủ đội khách theo người không sát, để tiền vệ vừa vào thay người Emile Smith Rowe đệm bóng gỡ hòa cho Fulham.

Trận hòa này, kết hợp với thất bại 0-1 trên sân nhà trước Arsenal trong ngày ra quân, khiến một số CĐV Man Utd nổi giận. Dù đã đầu tư hơn 260 triệu USD riêng cho hàng công, đội bóng của họ chưa tự ghi được bàn nào. Mùa trước, sau khi tới thay Erik Ten Hag hồi tháng 11, HLV Ruben Amorim chỉ dẫn dắt đội bóng về thứ 15. Lúc này, ông cùng học trò đứng thứ 16.

Amorim thất vọng trong trận hòa Fulham 1-1 ở vòng hai Ngoại hạng Anh trên sân Craven Cottage, London, Anh ngày 24/8/2025. Ảnh: PA

"Hãy sa thải Amorim", một CĐV viết trên mạng xã hội X. "Ông ta đã có một năm để chứng tỏ bản thân mà chẳng làm được gì. Không tiến bộ, không cải thiện, và cũng không có kế hoạch rõ ràng. Hoàn toàn không có lý do gì để giữ ông ta".

Một số người còn chỉ trích Amorim về việc kéo Bruno Fernandes, một trong những tiền vệ tấn công hàng đầu, xuống chơi tiền vệ trung tâm cùng Casemiro. Số khác thì phẫn nộ khi HLV người Bồ Đào Nha cho Mason Mount, một tiền vệ tấn công khác, chơi thay sau khi rút Casemiro đầu hiệp hai, trong khi tiền vệ trung tâm đầy tiềm năng Koobie Mainoo bị phớt lờ.

Sơ đồ chiến thuật cũng là một vấn đề lớn của Amorim. Khác với đa số HLV hàng đầu thích dùng 4-3-3, nhà cầm quân 40 tuổi cho Man Utd chơi 3-4-3. Ông bố trí bốn cầu thủ đá cánh, trong khi cặp Casemiro - Fernandes phải gánh hoàn toàn trách nhiệm thu hồi và phân phối bóng. Sự mất cân bằng giữa hai cánh và khu vực giữa sân khiến Man Utd dễ bị bắt bài.

"Amorim dường như quyết tâm thử nghiệm mọi cầu thủ ở vị trí tiền vệ trung tâm, trừ Mainoo", một CĐV Man Utd viết. "Điều này thật kỳ lạ".

"Việc Amorim không thể dùng sơ đồ 4-3-3 và cho Mainoo vào sân là đủ để sa thải ông ta", một ý kiến khác bình luận.

"Bruno lại có thêm 90 phút không bị thay ra. Việc anh ta không thể bị thay ra là lý do Amorim sẽ bị sa thải", một người hâm mộ nữa nhắc đến việc chia tay Amorim.

Amorim từng vô địch Bồ Đào Nha hai lần với Sporting, vào năm 2021 và 2024. Mùa trước, ông chỉ về thứ 15 Ngoại hạng Anh, nhưng đưa Man Utd vào chung kết Europa League. Thông qua việc cấp hơn 260 triệu USD để mua Mathus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, ban lãnh đạo truyền đi thông điệp tiếp tục tin tưởng vào Amorim. Tuy nhiên, nếu Man Utd chơi không tốt trước Burnley, Man City và Chelsea ba vòng tới, mọi khả năng đều có thể xảy ra.

Thanh Quý (theo X)