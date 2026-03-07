CĐV Malaysia đề nghị thu hồi quốc tịch 7 cầu thủ

MalaysiaNhóm CĐV cuồng nhiệt Ultras Malaya cho rằng vấn đề quốc tịch của 7 cầu thủ vi phạm cần được xử lý đầu tiên, trong vụ bê bối của ĐTQG nước này.

Tối 5/3, Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) bác bỏ hầu hết kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ về án phạt của FIFA. Tòa chỉ quyết định giảm nhẹ hình phạt cho các cầu thủ, từ cấm tham gia tất cả các hoạt động bóng đá xuống chỉ cấm dự các trận đấu chính thức trong 12 tháng.

Ngay sau đó, trên fanpage có gần 140.000 người theo dõi, nhóm cổ động viên Ultras Malaya đăng bức ảnh chụp màn hình quyết định của CAS, rồi bôi đen nội dung "hành vi làm giả giấy tờ chứng minh tư cách thi đấu đã được xác định". Bên cạnh đó, họ đặt câu hỏi về tính minh bạch của quy trình cấp quốc tịch tại Malaysia.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cấm thi đấu 12 tháng vì gian lận nhập tịch, gồm Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Joao Figueireido, Hector Hevel, Facundo Garces, Jon Irazabal và Rodrigo Holgado (từ trái sang). Ảnh: SEAsia Goal

"Họ muốn chờ quyết định của FIFA, chờ kháng cáo lên FIFA và CAS. Bây giờ chúng tôi muốn họ thừa nhận hành vi làm giả giấy tờ, thu hồi quốc tịch của 7 cầu thủ liên quan", bài viết trên UM’07 có đoạn. "Chúng ta cần giải quyết vấn đề cơ bản này trước khi bàn các chuyện khác".

Quan điểm của nhóm này thu hút hơn 6.000 lượt tương tác trên các nền tảng Facebook và X, và nhận nhiều đồng tình. Tài khoản @Amen Fuad bình luận: "Chính phủ Malaysia phải thu hồi quốc tịch khi nhóm cầu thủ bị phát hiện sử dụng giấy tờ giả mạo".

"Hãy để FAM quản lý đội tuyển Quốc gia thay vì ban điều hành riêng, dù có hơi rắc rối. Cơ quan quản lý thể thao cần xử lý ngay vấn đề làm giả giấy tờ", @anakmemberontak cho hay.

@Piang Shankly thì viết: "Trò chơi kết thúc!".

Trước đó, vào ngày 26/9/2025, Ủy ban kỷ luật FIFA (FDC) xác định Malaysia sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu cho 7 cầu thủ, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của bóng đá quốc tế. Nhóm này gồm Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), và Hector Hevel (Hà Lan).

FAM và các cầu thủ lần lượt khiếu nại lên Ủy ban kháng cáo FIFA (FAC) và CAS, nhưng đều bị bác bỏ. Trong đơn kháng cáo lên CAS, FAM thừa nhận sự tồn tại của "những thiếu sót về mặt thể chế" và không tranh cãi về việc có thể phải chịu trách nhiệm trong việc vi phạm quy định của FDC. Họ cũng tuyên bố rằng các cầu thủ chỉ đóng vai trò hạn chế trong việc cung cấp các tài liệu mà FAM yêu cầu và không chuẩn bị cũng như không chủ động sửa đổi. Đơn kháng cáo của FAM yêu cầu hủy bỏ quyết định của FAC và đề nghị FAM bị phạt tiền không quá 50.000 franc Thụy Sĩ. Các cầu thủ đã kháng cáo yêu cầu hủy bỏ hoàn toàn quyết định của FAC, hoặc thay vào đó, đưa ra một hình phạt tương xứng, vì các cầu thủ không hành động cố ý hay bất cẩn.

"Thông báo của CAS một lần nữa làm chấn động bóng đá Malaysia", bài viết trên báo Malaysia Berita Harian có đoạn. "Phán quyết này chưa khép lại vụ việc mà thực tế kéo theo một ‘cú sốc lớn’ dự kiến giáng xuống nền bóng đá".

Tờ báo này cho rằng mục tiêu dự vòng chung kết Asian Cup 2027 nguy cơ tan vỡ. Hiện, Malaysia đứng nhất bảng F với 15 điểm, hơn Việt Nam 3 điểm. Tuy nhiên, các cầu thủ nhập tịch vi phạm đã thi đấu cho Malaysia từ tháng 3/2025, với hai trận thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0 ở vòng loại cuối. Phán quyết của CAS nhiều khả năng dẫn đến việc Malaysia đối mặt với việc bị xử thua 0-3, và mất ngôi đầu lẫn vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

LĐBĐ châu Á (AFC) xác nhận sẽ "nhanh chóng xử lý" vụ việc khi Ủy ban kỷ luật và đạo đức vào cuộc. Liên đoàn muốn xong trước lượt cuối vòng loại cuối diễn ra vào ngày 31/3, và chậm nhất là trước lễ bốc thăm vòng chung kết vào ngày 11/4. "Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là giải quyết vấn đề này nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể", Tổng thư ký AFC Datuk Windsor Paul John nói với The Star. "Tuy nhiên, chúng tôi phải đảm bảo tất cả các mốc thời gian đã định đều được tuân thủ nghiêm ngặt".

Sau khi AFC ra quyết định, một quy trình như trước FIFA có thể lại diễn ra. "Chúng tôi không cho rằng họ sẽ chấp nhận kết quả ban đầu", ông Windsor cho biết. "Họ có quyền khiếu nại lên cấp cao hơn, bao gồm cả quyền quay lại CAS nếu thấy cần thiết".

Trung Thu tổng hợp