CĐV Liverpool và Man Utd động viên Ronaldo

AnhVào phút thứ 7 của trận đấu trên sân Anfield, các CĐV cùng vỗ tay an ủi Cristiano Ronaldo sau sự cố mất con trai mới sinh.

CĐV chọn phút thứ 7 vì trùng với số áo thi đấu quen thuộc của Cristiano Ronaldo. CĐV, HLV Jurgen Klopp và Ralf Rangnick đồng loạt vỗ tay, còn các cầu thủ thi đấu với băng tay màu đen. Một số CĐV Liverpool hát bài truyền thống của CLB "You Are Never Walk Alone" (Bạn sẽ không đơn độc).

CĐV Liverpool vỗ tay động viên Ronaldo. Ảnh: PA.

Ronaldo không góp mặt trận này. Trước đó một ngày, anh thông báo con trai sơ sinh đã qua đời, và các bác sĩ chỉ cứu được con gái.

Nhiều ngôi sao thể thao thế giới và các đội bóng khác đã gửi lời chia buồn, động viên đến Ronaldo và gia đình. HLV Man Utd, Ralf Rangnick nói: "Đây là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Bản thân tôi là một người cha có hai con trai nên tôi hoàn toàn hiểu được. Chúng tôi đều ở bên cậu ấy, cầu chúc cậu ấy và gia đình luôn mạnh mẽ".

Trong trận đấu tối qua, Liverpool thắng Man Utd 4-0. Luis Diaz mở tỷ số ngay phút thứ 4 bằng pha đệm bóng cận thành, trước khi Mohamed Salah xâm nhập vòng cấm và nhân đôi cách biệt phút 22. Sang hiệp hai, đội chủ nhà ghi thêm hai bàn nhờ công Sadio Mane phút 68 và Salah phút 85.

Liverpool nhờ đó vượt lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 76 điểm sau 32 trận, nhiều hơn hai điểm nhưng đá nhiều hơn một trận so với Man City. Man Utd thì rơi xuống thứ sáu với 54 điểm sau 33 trận.

Thanh Quý (theo Daily Mail)