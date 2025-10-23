CĐV Liverpool nổi giận vì Salah ích kỷ

ĐứcCĐV chỉ trích Mohamed Salah về việc không chuyền cho Florian Wirtz ghi bàn trong trận Liverpool thắng Frankfurt 5-1 ở Champions League tối 22/10.

Phút 90, trận đấu trên sân Deutsche Bank Park, Salah thoát xuống đối mặt thủ môn Michael Zetterer ở góc hẹp. Thay vì chuyền cho Wirtz đang không bị kèm trước khung thành trống trải, tiền đạo người Ai Cập sút bật thủ môn và bỏ lỡ cơ hội của Liverpool.

Lựa chọn của Salah gây phẫn nộ cho CĐV Liverpool. Trên các diễn đàn và mạng xã hội X, đa số cho rằng "số 11" nên chơi đồng đội hơn để hỗ trợ Wirtz, người đang phải chịu sức ép sau vụ chuyển nhượng trị giá 133 triệu USD từ Leverkusen.

"Đó lẽ ra là bàn đầu tiên của Wirtz cho Liverpool nếu Salah không quá ích kỷ. Một lựa chọn vô cùng tệ hại, đặc biệt là khi Wirtz đang rất cần một bàn thắng", một CĐV viết trên X.

Salah (áo đỏ) bỏ lỡ cơ hội trong trận Liverpool thắng Frankfurt 5-1 ở lượt ba vòng bảng Champions League tối 22/10. Ảnh: AFP

Một CĐV khác nhắc lại việc Salah chơi ích kỷ tương tự trong trận Liverpool thua Man Utd 1-2 ở Ngoại hạng Anh hôm 19/10. Khi đó, tiền đạo 33 tuổi ham sút để tự lập công, thay vì chuyền cho Alexander Isak hay Wirtz ở vị trí thuận lợi hơn.

Một số khác tuyên bố cảm thấy mệt mỏi với lối chơi ngày càng cá nhân của Salah, khuyên anh nên thay đổi, thậm chí kêu gọi HLV Arne Slot cho ngồi ngoài nhiều hơn.

"Lẽ ra anh ta đã có hai kiến tạo tối nay", một người viết. "Anh ta đáng bị loại khỏi đội hình. Thật phí phạm, ích kỷ và liều lĩnh. Rõ ràng anh ta phải chuyền cho Wirtz, nhưng bị lòng tham lấn át".

Salah có thể xem là huyền thoại của Liverpool. Thi đấu tại sân Anfield từ năm 2017, anh ghi 248 bàn, kiến tạo 116 lần trong 413 trận, đem lại một Champions League và hai Ngoại hạng Anh. Mùa trước, anh ghi 34 bàn, kiến tạo 23 lần trong 52 trận, qua đó giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất ở Anh.

Tuy nhiên, đầu mùa này, phong độ của Salah có phần sa sút. Anh mới ghi ba bàn, kiến tạo ba lần trong 12 trận. Khi thua Man Utd cuối tuần trước, Salah chơi tệ và bị thay ra. Hôm qua, anh phải khởi đầu trên ghế dự bị, trước khi vào sân thay Hugo Ekitike ở phút 74. Lúc đó, thế trận gần như đã an bài khi Liverpool dẫn 5-1 nhờ các bàn của Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Cody Gakpo và Dominik Szoboszlai. Wirtz không ghi bàn nào, nhưng kiến tạo hai lần.

Chiến thắng trước Frankfurt giúp Liverpool lên thứ 10 vòng bảng Champions League, đồng thời chấm dứt chuỗi thua bốn trận trên mọi đấu trường. Ba trận tới, họ sẽ gặp Brentford, Aston Villa ở Ngoại hạng Anh và Crystal Palace ở Cup Liên đoàn. Ngày 4/11, thầy trò Slot sẽ đại chiến với Real ở lượt bốn vòng bảng Champions League.

Thanh Quý