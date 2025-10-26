CĐV dọa tẩy chay tuyển Thái Lan

Thái LanNgười hâm mộ Thái Lan dọa tẩy chay các trận đấu của đội tuyển quốc gia, sau khi HLV Masatada Ishii bị sa thải đột ngột.

Người hâm mộ Thái Lan cổ vũ trong trận thắng Đài Loan 6-1 thuộc lượt bốn bảng D vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Taipei Municipal, Đài Loan ngày 14/10/2025. Ảnh: FAT

LĐBĐ Thái Lan (FAT) sa thải HLV Ishii ngày 21/10, để bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Anthony Hudson thay thế. FAT đánh giá nhà cầm quân Nhật Bản không còn phù hợp về cách quản lý, đồng thời không đảm bảo thành tích.

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ Thái Lan chọn đứng về phía HLV Ishii. Họ cho rằng FAT đã quyết định vội vàng khi chỉ còn hai trận nữa là kết thúc vòng loại cuối Asian Cup 2027. Bên cạnh đó, Thái Lan vừa có màn trình diễn đầy hứa hẹn khi thắng Đài Loan 6-1 ở lượt bốn bảng D. Nhà cầm quân người Nhật Bản cũng giúp đội tuyển đạt tỷ lệ thắng 53% - cao thứ nhì trong các đời HLV, đồng thời đứng thứ 96 FIFA – vị trí cao nhất trong 17 năm qua.

Người hâm mộ kêu gọi tẩy chay FAT và ĐTQG, với động thái đầu tiên là không đến xem trận giao hữu gặp Singapore tại sân Rajamangala vào ngày 13/11. Các bài đăng của FAT trên Facebook cũng nhận nhiều phản ứng tiêu cực, như video trực tiếp họp báo ra mắt HLV Anthony Hudson có 1.700 biểu tượng phẫn nộ trong tổng số 3.000 lượt thả cảm xúc.

Trước tình hình này, dù tức giận với cách cư xử của FAT, HLV Masatada Ishii vẫn viết tâm thư lên Instagram cá nhân để trấn an người hâm mộ. Đầu tiên, ông gửi lời chia buồn trước sự ra đi của Thái hậu Sirikit, mẹ của Quốc vương Maha Vajiralongkorn, vào ngày 24/10. Trong thời khắc đau buồn, HLV sinh năm 1967 tin rằng người Thái Lan sẽ một lần nữa đoàn kết.

"Tôi tin rằng nhiều người đã bị sốc và buồn bã sau thông báo chấm dứt hợp đồng của FAT. Nhưng mục tiêu lớn nhất của chúng ta là đưa Thái Lan dự World Cup 2030", HLV Ishii cho biết. "Đó là lý do chúng ta cần thay đổi thái độ trước hai trận còn lại của ĐTQG tại vòng loại Asian Cup 2027. Tôi muốn mọi người đến sân cổ vũ cầu thủ, kể cả trận giao hữu gặp Singapore cũng quan trọng".

HLV Masatada Ishii chụp ảnh cùng người hâm mộ Thái Lan sau trận thắng Đài Loan 6-1. Ảnh: FAT

HLV người Nhật Bản cho rằng mỗi khi nghe thấy tiếng hò reo của khán giả nhà, cầu thủ lại có thể tiến thêm vài bước. Bản thân ông cũng cảm nhận được sự khích lệ mạnh mẽ.

"Giờ là lúc Thái Lan đoàn kết và tiến lên. Dù là liên đoàn hay người hâm mộ, chúng ta nên cùng nhìn về một hướng và nghiêm túc thực hiện mục tiêu giúp bóng đá Thái Lan mạnh mẽ hơn", HLV Ishii nói thêm. "Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ thấy lá cờ Thái Lan tung bay ở World Cup".

Thái Lan mới hai lần dự vòng loại ba World Cup – khu vực châu Á, ở kỳ giải 2002 và 2018. Đến năm 2026, số lượng đội tăng từ 32 lên 48, với 8,5 suất cho châu Á. Tuy nhiên, đội dừng bước từ vòng loại hai, trong đó HLV Ishii dẫn dắt 4 trận cuối và không thể hoàn thành mục tiêu. Đội tuyển sau đó cũng tuột chức vô địch ASEAN Cup 2024 và King’s Cup 2025.

Mục tiêu gần nhất của Thái Lan là dự Asian Cup 2027. Đội hiện đứng nhì bảng D vòng loại cuối, với 9 điểm, bằng Turkmenistan nhưng kém hiệu số đầu đầu (thua 1-3). Đội còn hai trận, lần lượt làm khách trước Sri Lanka vào ngày 18/11, và tiếp Turkmenistan ngày 31/3/2026.

Trung Thu (theo Thairath)