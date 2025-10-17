CĐV có tên 'Manchester United' qua đời ở tuổi 62

Sau khi dành gần như cả cuộc đời chiến đấu vì muốn thay tên đổi họ thành "Manchester United", CĐV người Bulgaria Marin Levidzhov qua đời hôm 13/10.

Ông Marin Levidzhov lúc sinh thời từng đến thăm sân Old Trafford. Ảnh: SS

Ngày 26/5/1999 luôn khắc ghi trong lịch sử Man Utd lẫn các CĐV trung thành của đội. Hai bàn thắng ở phút bù giờ của Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer giúp "Quỷ Đỏ" ngược dòng thắng Bayern 2-1 trong trận chung kết Champions League trên sân Camp Nou. Đó cũng là đêm mà cuộc đời của một fan Man Utd ở Bulgaria thay đổi mãi mãi.

Người hâm mộ ấy được khai sinh với họ tên Marin Zdravkov Levidzhov tại Svishtov, một thị trấn 22.000 dân bên sông Danube. Lớn lên trong thời kỳ Bulgaria còn chịu ảnh hưởng của Liên Xô cũ, ông Marin đam mê bóng đá và mơ ước đổi tên thành... Manchester United. Tuy nhiên, việc mang tên một CLB bóng đá từ phương Tây thời đó là chuyện bất khả thi, thậm chí có thể bị bỏ tù.

10 năm sau khi Liên Xô tan rã, đêm tháng 5/1999, ước mơ kỳ lạ của Marin tiến gần hơn đến hiện thực. Ngồi trong căn nhà giản dị ở Svishtov, ông xem trận chung kết Champions League, và lúc Man Utd đang bị dẫn trước, Marin tự hứa với bản thân: nếu đội bóng yêu thích ngược dòng, ông sẽ làm mọi cách để thay tên đổi họ thành "Manchester United". Kỳ tích được Man Utd viết nên. Ngay hôm sau, Marin tìm đến một luật sư để trình bày yêu cầu khác thường của ông, và từ đó bắt đầu một cuộc chiến dài hơi, đầy gian nan.

Cha của Marin, người truyền cho ông tình yêu với Man Utd, qua đời từ lâu. Bấy giờ, ở tuổi 36, ông sống cùng mẹ, làm đủ công việc lặt vặt, gồm cả thợ nề với mức lương 20 USD mỗi ngày. Dù khó khăn tài chính, ước mơ của Marin ngày một ám ảnh. Ông nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của thị trấn quê nhà, rồi gây chú ý trên toàn cầu. Bạn bè đều gọi ông bằng cái tên "Man U". Song, phía trước là 15 năm đầy rẫy những cuộc chiến pháp lý và những phán quyết khiến ông thất vọng.

Yêu cầu của Marin ban đầu bị từ chối với lý do bản quyền. Ông không thể đổi tên thành một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. Sau đó, một thẩm phán địa phương ra phán quyết cho phép Marin đổi tên thành Manchester, nhưng không được sử dụng United làm họ chính thức. "Tôi không muốn mang tên một thành phố ở Anh, tôi muốn mang tên CLB bóng đá yêu thích của mình", Marin nói trước tòa. Và vì thế, là cuộc chiến vẫn tiếp diễn.

Khi không ở tòa án, Marin thường chăm sóc đàn mèo của ông. CĐV này nuôi nhiều mèo ở sân sau nhà và yêu thương chúng không kém gì Man Utd. Tất cả mèo đều được ông đặt tên theo các cầu thủ từng khoác áo đội chủ sân Old Trafford, từ Rio Ferdiand đến Rooney, trong đó con mèo được Marin yêu thích nhất mang tên Beckham. Đây là những chú mèo nổi tiếng nhất thị trấn.

Marin trong phòng truyền thống Man Utd. Ảnh: MEN

Marin đạt được một bước tiến trước tòa: Ông được phép thêm United như một biệt danh chính thức trên thẻ căn cước. Nhưng ông vẫn chưa hài lòng. "Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tên đầy đủ của tôi là Manchester United", ông thề. Câu chuyện của ông sớm thu hút các lời mời thương mại, nhưng dù eo hẹp tài chính, Marin nhất quyết từ chối vì không muốn trục lợi từ CLB yêu quý. Với ông, cái tên Manchester United là thiêng liêng.

Năm 2011, một bộ phim tài liệu được thực hiện. Ê-kíp đã biến giấc mơ đến sân Old Trafford của Marin thành hiện thực, và tại đó, ông thậm chí được gặp Dimitar Berbatov, tiền đạo đồng hương bấy giờ khoác áo Man Utd.

Ba năm sau, Marin xăm biểu tượng của Man Utd lên trán như một hành động phản đối các phán quyết của tòa. Trong những năm cuối đời, việc tiếp tục cuộc chiến pháp lý ngày càng khó. Cơ hội việc làm thì khan hiếm, và mẹ của ông cũng qua đời vì Covid-19.

Nhưng bằng cách nào đó, Marin vẫn tìm cách vượt lên. Sinh ra là một người Công giáo, ông được rửa tội tại một nhà thờ Chính thống giáo với tên Manchester United Zdravkov Levidzhov. "Ít nhất Chúa sẽ biết tôi với cái tên thật của mình", ông nói một trong những lời cuối trước khi qua đời. Ngày 13/10 vừa qua, trái tim của người đàn ông mang tên "Manchestr United" ngừng đập.

Hoàng Thông (theo Guardian)