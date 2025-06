CDC Maison Hanoi khai trương showroom nội thất cao cấp

Showroom CDC Maison Hanoi có diện tích hơn 2.300 m2, trưng bày nhiều bộ sưu tập nội thất với đa phong cách.

Cửa hàng mới khai trương ngày 21/6 đem đến cho khách hàng thân thiết và đối tác tại thủ đô những bộ sưu tập đặc trưng. Không gian trưng bày được thiết kế đa dạng, thể hiện sự tinh tế trong đường nét, lựa chọn chất liệu và bảng màu lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Bên cạnh đó, bộ sưu tập đèn trang trí cũng là điểm nhấn nổi bật, từ các thiết kế đèn thông tầng quy mô lớn đến đèn chùm với kiểu dáng tinh xảo, góp phần hoàn thiện trải nghiệm thị giác trong không gian nội thất.

CEO Cao Đông chia sẻ về hành trình phát triển của công ty tại buổi khai trương. Ảnh: CDC Home Design Center

CEO Phạm Cao Đông, nhà sáng lập Công ty Cao Đông và thương hiệu phân phối hàng nội thất hạng sang CDC Home Design Center cho biết, cửa hàng mới ghi dấu hành trình gần ba thập niên phát triển của thương hiệu tại Việt Nam. Đây cũng là sự tri ân mà doanh nghiệp dành cho thị trường Hà Nội sau 15 năm hiện diện.

Theo CEO, đây là giai đoạn đặc biệt nhất trong sự nghiệp của ông khi có cơ hội làm việc và phục vụ hơn 2.000 khách hàng, đối tác. Ông cũng tham gia kiến tạo nhiều không gian sống tinh tế, từ nhà ở đến khách sạn, hợp tác với nhiều kiến trúc sư và nhà thiết kế tài năng trong ngành.

Không gian showroom được xây dựng với tinh thần chủ đạo là "đam mê". Theo ông Đông, CDC Maison Hanoi thể hiện tình yêu dành cho cái đẹp và phong cách sống duy mỹ. Không gian này hướng đến sự tinh tế, thanh lịch, tránh phô trương. "Đây là nơi trưng bày nội thất cao cấp, mang đến trải nghiệm thẩm mỹ rõ nét. Khách hàng có thể cảm nhận sự giao thoa giữa nhiều trường phái thiết kế, mỗi bộ sưu tập được chọn lựa kỹ càng về chất liệu, màu sắc và cách kết hợp ánh sáng", ông Đông nói.

Tại showroom, khách hàng không bị giới hạn bởi phong cách hay thương hiệu cụ thể, thay vào đó, họ có thể thể hiện gu thẩm mỹ riêng qua từng lựa chọn. CDC Maison Hanoi cũng đặt mục tiêu trở thành điểm kết nối cộng đồng, nơi các nhà thiết kế có thể giới thiệu tác phẩm, chia sẻ ý tưởng. Đồng thời, những người yêu nội thất có thể tìm thấy sự đồng điệu trong phong cách sống.

Nội thất Caracole và đèn Italamp trưng bày tại CDC Maison Hanoi. Ảnh: CDC Home Design Center

CEO Cao Đông đánh giá, các xu hướng thế giới trong thiết kế hàng nội thất đã có sự thay đổi từ sau các sự kiện toàn cầu như dịch bệnh, biến động kinh tế khiến người tiêu dùng thay đổi thói quen. Họ trân trọng giá trị gia đình và mong muốn tìm đến những giá trị cốt lõi, bền vững. Do đó, khách hàng sẵn sàng đầu tư vào nội thất để biến ngôi nhà là chốn trở về "Home" (nhà) ấm áp và an yên nhất. Tiêu chí "styling" trong thiết kế nội thất được đề cao để "Home" vừa có cá tính vừa đủ tinh tế trong không gian hài hòa. Các thương hiệu cao cấp như Caracole gây tiếng vang tại Milano nhờ dòng sưu tập mới truyền tải thông điệp "Be yourself" dựa trên các thiết kế mang phong cách giao thoa giữa hiện đại và Art Deco, nhưng luôn giữ tiêu chuẩn chất liệu.

CEO cho biết thêm, ý thức tiêu dùng thay đổi cũng dẫn đến xu hướng ít hào nhoáng nhưng vẫn đẳng cấp và có tính khác biệt. Từ 2024 nhiều hãng tập trung quảng bá cho khái niệm Quiet Luxury (sang trọng khiêm nhường). Khái niệm này thể hiện bởi những không gian nội thất hài hòa, màu sắc trung tính kết nối với thiên nhiên, tiện nghi, thanh lịch. Đặc biệt, cá tính của người dùng thể hiện qua sự chọn lựa chất liệu cao cấp và texture (kết cấu) kết hợp kim loại, gỗ, đá... Các thương hiệu tiêu biểu như MAB (Bồ Đào Nha) hay dòng đèn Serip với phong cách "Organic Lighting" là đại diện cho xu hướng này.

Song, những giá trị vượt thời gian của các thương hiệu Top-End (đỉnh cao) vẫn là sự lựa chọn tâm đắc của nhiều người dùng vì tính biểu tượng. Chẳng hạn, Christopher Guy là thương hiệu đã duy trì vị thế nhờ tạo dấu ấn với phong cách lãng mạn và kỹ thuật thủ công tinh xảo.

Nội thất Christopher Guy trưng bày tại CDC Maison Hanoi. Ảnh: CDC Home Design Center

Điểm nhấn đặc biệt tại CDC Maison Hanoi là bộ sưu tập đèn Kaleido của Italamp. Thiết kế dựa trên cảm hứng từ kính vạn hoa, cho phép khách hàng cá nhân hóa trải nghiệm và trở thành người sáng tạo trong không gian sống của chính mình. Theo ông Cao Đông, ánh sáng là yếu tố quan trọng trong thiết kế nội thất, tạo nên ký ức, cảm xúc và giai điệu cho không gian. Với triết lý "Thoughtful Lighting", mỗi thiết kế ánh sáng cần đủ, đẹp và đúng.

Hoàng Đan