CCV Group đầu tư đa lĩnh vực

CCV Group tập trung nghiên cứu, sản xuất thực phẩm chức năng, mở rộng vùng khai thác dược liệu, phát triển nông nghiệp sạch và đầu tư giáo dục.

Chỉ sau ba năm kể từ khi thành lập (từ năm 2018), Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV Group (CCV Group) đã có bước chuyển mình để khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp cùng sứ mệnh "Kiến tạo cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và sung túc cho cộng đồng".

Theo đại diện CCV Group, khi xác định được tầm nhìn và giá trị mục tiêu, mọi doanh nghiệp đều mong muốn đem đến những giá trị kép, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Do đó, việc đầu tư đa lĩnh vực là chiến lược nhiều doanh nghiệp áp dụng nhằm mở rộng được quy mô, giúp kiến tạo nhiều giá trị nhất cho cộng đồng.

Phát triển nông nghiệp sạch

Xuất phát từ trăn trở Việt Nam là quốc gia có thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp, nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nông sản sạch của người dân trong nước, CCV Group đã triển khai dự án phát triển nông nghiệp sạch.

Theo đó, doanh nghiệp này triển khai dự án phát triển vùng nông sản VietGAP, GlobalGAP và chọn cây rau má làm nông sản chủ đạo. Công ty chọn phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín theo mô hình "Từ trang trại đến bàn ăn", dựa trên nền tảng ứng dụng IOT trong nông nghiệp. Doanh nghiệp cũng thực hiện đồng bộ giải pháp từ khâu gieo trồng ở trang trại, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, chuyển giao đến tay người tiêu dùng một cách liên thông và minh bạch.



Bà Mai Hà Trang - Chủ tịch HĐQT CCV Group.

Bà Mai Hà Trang - Chủ tịch Hội đồng quản trị CCV Group cho biết, mục tiêu công ty là biến nông sản thành dược liệu, dược liệu thành nông sản trong bữa ăn hàng ngày của mỗi người dân. Theo bà Trang, hiện vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được các cấp chính quyền và người dân quan tâm.

"Doanh nghiệp cần quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn trong việc tạo ra sản phẩm, thực phẩm giàu dinh dưỡng, chất lượng, thân thiện, an toàn cho sức khỏe cộng đồng và cuộc sống thế hệ tương lai", bà Trang nói.

Lý giải về việc lựa chọn rau má làm nông sản chính, bà Trang cho biết, rau má đáp ứng đầy đủ tiêu chí kinh doanh của doanh nghiệp, vừa quen thuộc với người dân Việt Nam, vừa là thảo dược tốt bảo vệ sức khỏe con người. Rau má có sức sống mạnh mẽ, dễ chăm sóc, cho giá trị kinh tế cao do vòng đời sinh trưởng ngắn, năng suất khoảng 8 tấn một ha mỗi vụ.

Cùng với đó, doanh nghiệp này chọn Long An là khu vực để đặt nông trại. Theo CCV Group, Long An là một trong những vùng có thổ nhưỡng, điều kiện tự nhiên hợp với cây rau má. Long An cách trung tâm TP HCM 60 km, có vị trí thích hợp để triển khai dự án nông trại sạch. Đơn vị này cũng đang sở hữu một trong những dự án sản xuất nông nghiệp rau má lớn, với quy mô 100 ha trong năm 2021.

Vùng trồng rau má tại Long An của CCV Group.

Cùng với việc đầu tư mở rộng quy mô trang trại, CCV Group cũng hợp tác với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại nông sản Thực phẩm Trí Việt (TRI-VIE) để phát triển thương hiệu rau má Việt. Doanh nghiệp còn tập trung nguồn lực phát triển thương hiệu nông sản sạch Green UP (Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ nông sản sạch GreenUP). Thông qua ứng dụng công nghệ bảo quản và công nghệ chế biến hiện đại, GreenUp đã đầu tư nghiên cứu, đa dạng hóa sản phẩm chế biến, tối ưu vòng đời sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

CCV Group cho biết, tính đến nay, công ty đã thành công với mô hình trồng cây rau má sạch. Trong giai đoạn 2021-2025, công ty sẽ cùng đối tác mở rộng vùng sản xuất rau, củ, quả nhiều chủng loại để cung ứng cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu ra thế giới.

Đầu tư vào sức khỏe và giáo dục

Với tham vọng bảo vệ sức khỏe cho người dân, năm 2018, CCV Group trở thành cổ đông và đại diện Công ty TNHH Dược Super France (Super France), độc quyền thương mại toàn bộ sản phẩm của doanh nghiệp này. Từ đó, CCV Group tiến tới xây dựng thương hiệu CCV Pharma, đầu tư sản xuất thực phẩm chức năng và vùng dược liệu.

Khi Covid-19 đang đe dọa sức khỏe của cộng đồng, nhất là đối với bệnh nhân mắc các bệnh nền mãn tính như đái tháo đường, bệnh gout, CCV Pharma đã ra mắt bộ đôi thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị. Trong đó An Phong Vương là sản phẩm dành cho bệnh nhân gout, còn Chỉ Khát Vương giúp hỗ trợ giảm đường huyết cho người mắc bệnh đái tháo đường.

Các sản phẩm của CCV Group đã có mặt ở nhiều cửa hàng bán lẻ trên nhiều tỉnh thành, được người tiêu dùng đón nhận. "Trong tương lai, CCV Group sẽ mở rộng phân phối sản phẩm tới các hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc, đem sứ mệnh 'thuốc hay thời vận tốt' đến với mọi người", bà Mai Hà Trang - Chủ tịch HĐQT CCV Group cho biết.

Sản phẩm An Phong Vương và Chỉ Khát Vương. Độc giả xem thêm thông tin về CCV Group tại đây.

Nối tiếp sứ mệnh "kiến tạo giá trị cộng đồng", CCV Group tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực giáo dục, cho ra đời Quỹ đầu tư và phát triển giáo dục An Việt (An Viet Ventures). Thông qua quỹ này, công ty có thể tài trợ cho câu lạc bộ sinh viên tại các trường đại học hàng đầu trong cả nước, đầu tư và hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục, công nghệ.

Theo CCV Group, bên cạnh hoạch định chiến lược kinh doanh để đi tắt đón đầu, doanh nghiệp còn cần tạo giá trị cho cộng đồng, mang đến lợi ích thiết thực, an toàn sức khỏe, tạo lập giá trị bền vững để phát triển nhân tố con người ở mỗi quốc gia.

"Xác định rõ mục tiêu này, doanh nghiệp sẽ góp phần thúc đẩy các nền tảng quan trọng của đất nước như nông nghiệp, giáo dục, y tế... ngày càng phát triển, nâng tầm giá trị với quốc tế", đại diện CCV Group nói thêm.

