CC1 đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số trong ngành xây dựng

CC1 triển khai loạt giải pháp công nghệ nhằm nâng cao năng suất, tối ưu nguồn lực và củng cố năng lực cạnh tranh.

Đại diện Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) cho biết những năm gần đây, chuyển đổi số trong ngành xây dựng không còn là xu hướng mà trở thành nhu cầu tất yếu. Sự phát triển của các công nghệ hiện đại đang từng bước tái định nghĩa cách doanh nghiệp và đơn vị xây dựng vận hành, quản lý các dự án.

Từ năm 2022, CC1 khởi động chương trình chuyển đổi số với mục tiêu hoàn thiện hệ sinh thái số hóa toàn diện. Trong lộ trình đó, doanh nghiệp sớm ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến vào công tác quản lý và thi công, coi đây là đòn bẩy quan trọng để nâng cao hiệu quả và chất lượng trong mọi giai đoạn của dự án.

Trụ sở Tổng công ty Xây dựng số 1 tại TP HCM. Ảnh: CC1

Trong đó, vào tháng 12/2025, CC1 công bố vận hành Hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, việc đưa ERP vào hoạt động không chỉ là triển khai một hệ thống quản trị mới mà là sự chuyển đổi về phương thức điều hành, hướng tới mô hình quản trị hiện đại. Hệ thống này đóng vai trò kết nối, tích hợp các dữ liệu và quy trình cốt lõi, tạo sự liên thông giữa các đơn vị, phòng ban trong toàn hệ sinh thái của công ty.

Ông Phan Hữu Duy Quốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị CC1 cho biết việc công bố vận hành Hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của CC1. "Với tinh thần hợp tác và đổi mới, CC1 kỳ vọng sẽ khai thác hiệu quả hệ thống này, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh ngành xây dựng đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ", ông nói.

Ông Phan Hữu Duy Quốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị CC1, chia sẻ về ERP trong một sự kiện. Ảnh: CC1

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Quyền Trưởng phòng Kiểm soát chi phí và hợp đồng CC1, chia sẻ trước đây, khi chưa có ERP các nghiệp vụ như quản lý thanh toán, theo dõi hợp đồng hay kiểm soát chi phí tại công ty chủ yếu dựa trên những công cụ thủ công, tốn nhiều thời gian, nguồn lực, khó đảm bảo tính kịp thời và độ chính xác của dữ liệu. Vì vậy, việc triển khai ERP cơ bản khắc phục những hạn chế này, giúp chuẩn hóa quy trình, tự động hóa khâu tổng hợp dữ liệu và rút ngắn thời gian lập báo cáo phục vụ công tác điều hành. Đáng chú ý, các chỉ tiêu tài chính quan trọng hiện có thể được theo dõi và đánh giá ngay tại thời điểm xuất báo cáo, thay vì phải chờ đợi quá trình tổng hợp thủ công như trước.

Ngoài ra, trong công tác thanh toán, ERP giúp CC1 quản trị đồng bộ toàn bộ quy trình từ phê duyệt, phân đoạn công việc đến kiểm soát số liệu, đảm bảo tính minh bạch và nhất quán. Các dữ liệu thanh toán được hệ thống hóa rõ ràng theo từng hợp đồng, nhà thầu và dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, đối chiếu và kiểm soát.

Ở góc độ tài chính - kế toán, bà Trần Thị Ngọc Thủy, Kế toán trưởng CC1, đánh giá điểm nổi bật của hệ thống ERP nằm ở khả năng tích hợp đồng bộ, giúp kết nối và luân chuyển thông tin giữa các phòng ban. Việc tăng cường tính minh bạch và khả năng kiểm soát cũng giúp các báo cáo tài chính được cập nhật kịp thời, hỗ trợ ban lãnh đạo trong quá trình ra quyết định và quản trị rủi ro. Đồng thời, hệ thống mới góp phần cắt giảm các thao tác thủ công, giảm thủ tục hành chính và nâng cao năng suất làm việc của đội ngũ kế toán.

Ông Trần Văn Giang - Tổng giám đốc XBOSS. Ảnh: CC1

Tiếp nối chia sẻ của lãnh đạo CC1, ông Trần Văn Giang, Tổng giám đốc Công ty TNHH Giải pháp công nghệ XBOSS - đơn vị triển khai hệ thống ERP, cho biết đơn vị mong muốn góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa CC1 trở thành công ty Top 1 chuyển đổi số ngành xây dựng. Theo ông, CC1 không chỉ là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của ngành, đã được trao danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu trong chuyển đổi số ngành xây dựng" năm 2025 mà còn thể hiện quyết tâm trong việc đầu tư bài bản cho hệ thống quản trị hiện đại.

Đến thời điểm hiện tại, hệ thống ERP đã đưa vào vận hành 8 phân hệ, bao gồm quản trị nguồn nhân lực (HCM), quản trị chuỗi cung ứng (SCM), quản trị tài chính - kế toán (FRM), quản trị dự án xây dựng (PMS), quản lý kinh doanh (Sales), quản lý tòa nhà (FMS), đánh giá hiệu suất KPI và quản lý chọn thầu điện tử (E-Bidding). Sau khi công bố, các phân hệ này sẽ tiếp tục được mở rộng phạm vi áp dụng trên toàn hệ sinh thái CC1.

Bên cạnh ERP, CC1 còn triển khai mô hình BIM (Building Information Modeling) tại các dự án trọng điểm nhằm tối ưu quản lý tiến độ, kiểm soát chi phí và nâng cao chất lượng công trình. Song song, đơn vị ứng dụng các phần mềm địa kỹ thuật như Plaxis (Bentley) để phục vụ phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp thi công an toàn, giúp ra quyết định nhanh chóng, hiệu quả hơn. Nhờ việc ứng dụng đồng bộ các giải pháp số hóa, nhiều dự án do công ty triển khai đã rút ngắn tiến độ thi công, góp phần đưa loạt công trình trọng điểm quốc gia hoàn thành sớm, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn và tính thẩm mỹ.

Hải My