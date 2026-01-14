CBRE: Hơn 34.000 căn hộ dự kiến chào bán tại TP HCM năm nay

TP HCM năm 2026 dự kiến đón hơn 34.000 căn hộ, tăng gần gấp đôi so với năm trước, trong đó khu vực nội thành dự kiến đóng góp khoảng 15.000 căn, theo CBRE.

CBRE cho biết phần lớn rổ hàng mới tại khu vực nội thành TP HCM vẫn thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang, giá bán trung bình trên 120 triệu đồng mỗi m2. Số sản phẩm còn lại đến từ Bình Dương (cũ), với mặt bằng giá dự kiến trên 47 triệu đồng một m2.

One Mount Group cũng dự báo tổng nguồn cung căn hộ mới tại TP HCM năm 2026 đạt khoảng 32.000 căn. Khu vực trung tâm đóng góp từ 16.000 căn, phần còn lại là Bình Dương. Động lực chính thúc đẩy nguồn cung bứt phá đến từ nỗ lực tháo gỡ các "điểm nghẽn" pháp lý của Chính phủ, cùng việc thực thi đồng bộ các bộ luật mới. Những thay đổi về khung pháp lý được đánh giá đã tạo hành lang xanh cho các dự án mới, đồng thời tái khởi động loạt dự án từng bị đình trệ, góp phần khơi thông dòng vốn và củng cố niềm tin thị trường.

Theo CBRE, thị trường căn hộ TP HCM sau sáp nhập ghi nhận mặt bằng giá bán sơ cấp trung bình đạt 68 triệu đồng mỗi m2, riêng khu lõi TP HCM ghi nhận mức bình quân từ 92 triệu đồng một m2, tăng gần 21% so với cùng kỳ. Thị trường thứ cấp (mua đi bán lại) cũng ghi nhận biến động mạnh khi giá thứ cấp tăng trung bình 26% theo năm. Hơn 50% nguồn cung mới thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang, với mức giá trung bình trên 120 triệu đồng mỗi m2. Một số dự án mở bán giai đoạn tiếp theo ghi nhận mức điều chỉnh giá tăng từ 30-50% so với các đợt trước.

Dù mặt bằng giá cao, CBRE cho hay tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường năm qua vẫn đạt 73%, riêng quý IV/2025 lên tới 90%, cho thấy sức hút của thị trường bất động sản lớn nhất cả nước.

Bất động sản khu Đông TP HCM với dự án căn hộ chung cư, tháng 12/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Nguồn cung cải thiện nhưng các đơn vị nghiên cứu đều có chung dự báo, giá bất động sản TP HCM vẫn khó hạ nhiệt trước áp lực chi phí, nhất là các dự án tại vùng lõi trung tâm. Theo Avison Young Việt Nam, giá bán chung cư TP HCM có thể tăng thêm khoảng 20% trong năm nay dưới tác động của sức nóng hạ tầng, bảng giá đất mới và sự lấn át của phân khúc cao cấp.

Trong khi đó, CBRE và One Mount Group cùng cho rằng mức tăng trung bình vào khoảng 10-15%. Đặc biệt, việc triển khai các dự án trọng điểm tại khu vực Thủ Thiêm trong năm 2026 được kỳ vọng khiến thị trường này đóng vai trò "đầu tàu", thiết lập những cột giá mới và tái định vị mặt bằng giá trị khu vực trung tâm.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc thị trường nhà ở CBRE Việt Nam, phân tích năm 2026, bất động sản sẽ tiếp tục vận động theo những xu hướng đã hình thành rõ nét trong thời gian qua. Hạ tầng vẫn là yếu tố then chốt, chi phối sự phân bổ nguồn cung và định hình không gian phát triển đô thị, đặc biệt dọc theo các tuyến vành đai và hệ thống đường sắt đô thị đang được đẩy nhanh tiến độ.

Cùng với đó, ông nói chất lượng sản phẩm được dự báo trở thành yếu tố cạnh tranh cốt lõi khi mặt bằng giá đã neo ở mức cao, buộc người mua và nhà đầu tư thận trọng hơn, ưu tiên các dự án có chất lượng sống tốt, khả năng vận hành hiệu quả, quản lý chuyên nghiệp và tiềm năng khai thác dài hạn.

Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group, cũng nhận định thị trường căn hộ TP HCM đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét. Thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu với nguồn cung cao cấp và hạng sang, trong khi Bình Dương (cũ) đóng vai trò điều tiết nhu cầu ở thực nhờ rổ hàng có giá vừa túi tiền hơn.

Một yếu tố khác được các chuyên gia đánh giá có tác động dài hạn đến thị trường là việc triển khai định danh bất động sản. Cơ chế này được kỳ vọng sẽ minh bạch hóa toàn bộ quá trình hình thành và giao dịch của từng tài sản, hỗ trợ quản lý, điều tiết thuế và hạn chế đầu cơ. Khi mỗi bất động sản có "căn cước" riêng, lịch sử giao dịch và biến động giá sẽ được ghi nhận rõ ràng hơn, qua đó phản ánh sát giá trị thực của thị trường.

Phương Uyên