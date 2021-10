CBRE: Giá căn hộ Hà Nội tăng 5-7% một năm trong 3 năm tới

CBRE dự báo mức giá sơ cấp căn hộ tại thị trường Hà Nội tăng 5-7% một năm trong vòng 3 năm tới.

Báo cáo thị trường quý III của CBRE dự báo, trong năm 2022, nếu tiến độ tiêm vaccine diễn ra thuận lợi, tạo điều kiện cho kinh tế phục hồi cũng như dần mở cửa lại biên giới, nguồn cung căn hộ mở bán mới và doanh số bán dự kiến phục hồi về ngưỡng 25.000 – 27.000 căn. Mức giá sơ cấp được dự báo tăng khoảng 5-7% mỗi năm trong vòng 3 năm tới. Nguyên nhân là sản phẩm của các khu đô thị tiếp tục nâng cấp định vị cũng như kỳ vọng các dự án cao cấp và hạng sang mở bán ở một số vị trí đắc địa, trung tâm.

Hiện giá bán trên thị trường sơ cấp trong quý III được ghi nhận trung bình ở mức 1.542 USD một m2 (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì), tăng 16% theo năm do tỷ trọng các dự án cao cấp mở bán trong quý cao hơn. Tại quý III năm ngoái, tỷ trọng phân khúc bình dân chiếm tới 49% lượng mở bán mới dẫn đến đến mức giá bán sơ cấp trung bình ở ngưỡng thấp.

Tại thị trường thứ cấp, do tác động của dịch, mức giá thứ cấp trung bình đạt 1.156 USD một m2, giảm 1% theo quý và tăng 2% theo năm. Lợi suất căn hộ cho thuê trong quý tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch và các biện pháp giãn cách, đặc biệt tại các khu vực tập trung cho thuê chuyên gia nước ngoài. Cụ thể, khu trung tâm, Đống Đa – Ba Đình, và Tây Hồ chỉ ghi nhận mức lợi suất 3,7- 4,6%, thấp hơn khoảng 1 điểm phần trăm so với trước dịch.

Về nguồn cung, CBRE cho biết, trong 3 quý vừa qua, lượng căn hộ mới tăng trưởng nhẹ so với 2020, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước dịch. Theo đó, trong 9 tháng ghi nhận 11.430 căn mở bán mới, tăng 7% theo năm; riêng quý III là 3.483 căn, giảm 1% theo năm. Do Covid-19 làm gián đoạn hoạt động bán hàng, doanh số bán trong quý III chỉ đạt gần 3.000 căn, giảm 33% theo năm. Tính chung 3 quý, số căn bán được gần 11.000, giảm nhẹ 1% theo năm.

Trong năm 2021, nguồn cung chào bán mới dự kiến dao động trong khoảng 17.000 – 18.000 căn, tương đương với ngưỡng mở bán của năm 2020. Doanh số bán hàng dự kiến hồi phục trong quý IV khi các hoạt động bán hàng dần trở lại bình thường.

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc CBRE Việt Nam, chi nhánh Hà Nội cho rằng, sự kết hợp giữa chủ đầu tư trong nước và nước ngoài hoặc chủ đầu tư trong nước với các đơn vị quản lý nước ngoài đang giúp thị trường Hà Nội thêm nhiều lựa chọn sản phẩm mới, khác biệt và có tính cạnh tranh cao hơn. Xu hướng này dự kiến tiếp diễn trong thời gian tới, và là bằng chứng cho thấy thị trường ngày càng gia tăng sự cạnh tranh và các sản phẩm ngày càng đa dạng hơn.

Đức Minh