CB triển khai loạt chương trình tri ân khách hàng dịp cuối năm

Ngân hàng Xây dựng (CB) triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi lãi suất, tặng quà tri ân cho khách hàng gửi tiền.

Cuối năm 2022, CB liên tiếp tổ chức các chương trình khuyến mãi với nhiều ưu đãi như "Xuân gắn kết - Tết tri ân", "Quà tặng ý nghĩa - Thay lời tri ân" dành cho khách hàng tiền gửi tại CB.

Ngoài ra, từ ngày 21/11/2022 đến hết ngày 20/1/2023, ngân hàng còn triển khai chương trình "Gửi niềm tin - Bền gắn kết" với tổng giá trị lên đến 2 tỷ đồng. Khuyến mãi áp dụng đối với khách hàng cá nhân, doanh nghiệp đến CB mở mới/tái tục thẻ tiết kiệm với số dư tối thiểu từ 200 triệu đồng đối với tiền gửi kỳ hạn 1 tháng trở lên, hoặc từ 500 triệu đồng trở lên đối với tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng.

Kỳ hạn từ 1 tháng trở lên Kỳ hạn dưới 6 tháng Quà tặng Từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng Gối tựa cổ CB Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng Từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng Bình giữ nhiệt CB Từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng Từ 2 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng Bộ cốc hâm nóng CB Từ 2 tỷ đồng trở lên Từ 3 tỷ đồng trở lên Máy xông tinh dầu CB

Các quà tặng cho khách hàng gửi tiền tại CB. Ảnh: CB

Bên cạnh đó, CB còn có thêm sản phẩm tiền gửi tiết kiệm linh hoạt. Cụ thể, khách hàng được quyền rút trước hạn một phần hoặc toàn bộ gốc trước hạn với lãi suất không kỳ hạn theo quy định của ngân hàng trong từng thời kỳ mà vẫn được hưởng nguyên lãi suất ban đầu trên số dư còn lại. Nhà băng không giới hạn số lần rút và số tiền rút gốc trước hạn, kỳ gửi đa dạng. Ngoài ra, khách hàng được phép chuyển nhượng cho người khác khi có nhu cầu để linh hoạt, chủ động kế hoạch tài chính của bản thân.

Khách hàng cũng có thể tham khảo sản phẩm tiền gửi tiết kiệm Vạn phát lộc với lãi suất tiền gửi cao hơn tối thiểu 0,1% một năm so với lãi suất tiết kiệm thông thường. Sản phẩm đi kèm các ưu đãi về gói tài khoản CBway Success Your Way (gồm tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ nội địa CB Connect24 và Dịch vụ Mobile banking CBway); được miễn phí lựa chọn tài khoản số đẹp...

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng liên hệ hotline 19001816 (24/7) hoặc truy cập website.

An Nhiên