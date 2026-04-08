Cây xanh chết la liệt trong công viên lớn nhất Thanh Hóa

Hàng trăm cây xanh tại công viên Hội An, phường Hạc Thành đã chết khô hoặc héo rũ sau hơn một năm địa phương chi hơn 155 tỷ đồng cải tạo.

Dọc các tuyến đường nội bộ và khu vực đồi cảnh quan trong công viên Hội An, nhiều cây thân gỗ đã khô trụi lá, cành giòn gãy, vỏ bong tróc, không còn khả năng phục hồi.

Cây chết thuộc nhiều chủng loại như xà cừ, sao đen, phượng, phi lao, hoa ban... với đường kính phổ biến 20-30 cm, có cây lớn hơn 60 cm. Không chỉ cây bóng mát, nhiều cây ăn quả như vú sữa, nhãn cũng chết khô hoặc sinh trưởng yếu.

Một cây xà cừ đường kính thân 60-70 cm chết khô tại công viên Hội An. Ảnh: Lê Hoàng

Tại hai quả đồi nhân tạo phía sau khu tưởng niệm Bác Hồ, nơi được trồng giống đào cảnh tạo điểm nhấn, tình trạng cũng không khả quan. Nhiều cây đào trưởng thành đã chết, số còn lại phát triển chậm, xuất hiện nấm mốc. Hệ thống thảm hoa và cây dây leo tạo cảnh quan trong công viên Hội An cũng bị chết.

Đại diện UBND phường Hạc Thành cho biết tình trạng cây xanh chết có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có yếu tố kỹ thuật trồng và công tác chăm sóc chưa đảm bảo. Riêng thảm hoa và cây dây leo chết do không được cấp nước đầy đủ, hệ thống tưới tự động chưa phủ kín toàn bộ công viên.

Hàng loạt cây vú sữa, nhãn, hoa ban... đã chết. Ảnh: Lê Hoàng

Ông Hoàng Cao Thắng, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hạc Thành, cho hay đang yêu cầu nhà thầu rà soát, kiểm đếm số cây chết để có phương án trồng thay thế trong thời gian tới.

Công viên Hội An được xây dựng từ năm 2003 với diện tích khoảng 24 ha, nằm trên các phường Lam Sơn và Trường Thi (thuộc TP Thanh Hóa cũ). Năm 2009, công viên được đổi tên nhằm kỷ niệm sự kiện kết nghĩa giữa Thanh Hóa và Hội An. Hiện nơi này có nhiều công trình kiến trúc mang biểu trưng của Hội An như mô hình chùa Cầu, dãy phố cổ...

Trong nhiều năm, một phần diện tích công viên được chính quyền địa phương cho thuê để kinh doanh dịch vụ như nhà hàng, quán cà phê, sân thể thao... khiến không gian công cộng bị thu hẹp, một số khu vực xuống cấp, bỏ hoang.

Cây xanh chết la liệt trong công viên lớn nhất Thanh Hóa Cây xanh chết hàng loạt khiến công viên lớn nhất Thanh Hóa trống trải, thiếu thảm thực vật. Video: Lê Hoàng

Trước thực trạng này, năm 2024, UBND TP Thanh Hóa đã triển khai dự án cải tạo, nâng cấp công viên với tổng mức đầu tư hơn 155 tỷ đồng. Dự án nhằm chỉnh trang cảnh quan, phát huy giá trị văn hóa, đồng thời tạo điểm nhấn không gian xanh cho khu vực trung tâm.

Trong đó, hạng mục cây xanh được xem là thay đổi lớn nhất. Khoảng 800 cây được đánh chuyển do không phù hợp quy hoạch, đồng thời trồng mới thêm khoảng 1.200 cây cùng nhiều loại hoa như ban, phượng, hoa giấy... Ngoài ra, hơn 200 cây không phù hợp cảnh quan như sanh, đa cũng bị loại bỏ.

Lê Hoàng