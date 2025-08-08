Cây xanh bật gốc đè ôtô sau mưa lớn ở Lâm Đồng

Lâm ĐồngTrận mưa lớn kèm gió giật trưa 8/8 ở phường Bắc Gia Nghĩa khiến nhiều cây xanh gãy đổ, hai ôtô bị đè hư hỏng, hàng chục nhà dân tốc mái.

Khoảng 13h, khu vực phường Bắc Gia Nghĩa (Đăk Nông cũ) xảy ra mưa lớn kéo dài hơn 30 phút, kèm gió giật mạnh khiến hàng loạt cây xanh trên các tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Đức Thắng... bị quật ngã.

Chiếc ôtô đậu trong sân nhà khách 19/8 bị cây ngã đè trúng, hư hỏng nặng. Ảnh: Ngọc Huy

Tại khuôn viên Nhà khách 19/8, hai cây lớn bật gốc, đè trúng hai ôtô đang đậu, khiến các xe hư hỏng nặng phần đầu và thân. "Rất may thời điểm đó không có người trong xe", ông Trịnh Anh, Chủ tịch UBND phường Bắc Gia Nghĩa nói.

Mưa giông cũng làm hơn chục căn nhà bị tốc mái, một số bảng hiệu, cổng chào bị gió giật văng ra đường. Đường dây điện và cáp viễn thông chùng xuống, một số đoạn chập điện, gây ảnh hưởng giao thông và sinh hoạt của người dân.

Dù không có thiệt hại về người, trận giông lốc đã gây tổn thất lớn về tài sản, ước tính hàng tỷ đồng.

Cổng chào và dây cáp viễn thông bị ngã đổ, hư hỏng trên đường ở Bắc Gia Nghĩa. Ảnh: Ngọc Huy

Ngay sau mưa, chính quyền địa phương huy động lực lượng công an, dân quân và người dân khẩn trương dọn dẹp cây đổ, cắt tỉa cành, khắc phục sự cố hạ tầng, hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng ổn định sinh hoạt.

Tư Huynh