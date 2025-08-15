Cây xanh bật gốc đè hai người đi đường

Cà MauTrận mưa lớn kèm gió giật làm cây xanh trên đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thành, bật gốc, làm hai người bị thương, sáng 15/8.

Rạng sáng nay, khu vực TP Cà Mau cũ mưa lớn kéo dài hơn hai tiếng, kèm gió giật mạnh. Đến khoảng 7h, trên đường Trần Hưng Đạo (đối diện Nhà khách Minh Hải), cây điệp cao hơn 10 m, đường kính ở gốc khoảng một mét bật gốc, ngã chắn ngang đường, đè trúng hai vợ chồng người đàn ông 41 tuổi ngang qua.

Hai nạn nhân đi trên hai xe máy từ hướng cầu Huỳnh Thúc Kháng qua Trần Hưng Đạo. Người dân phát hiện vụ việc đã hỗ trợ hai vợ chồng, báo chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng sau đó có mặt dọn dẹp hiện trường, điều tiết giao thông.

Lực lượng chức năng dọn dẹp cây xanh đổ ngã trên đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: An Minh

Theo UBND phường Tân Thành, sự cố khiến người vợ bị thương nặng ở chân, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau; người chồng xây xát nhẹ. Hai xe máy hư hỏng nặng.

Đài Khí tượng thủy văn Cà Mau cảnh báo trong vài giờ tới, khu vực các xã, phường ở địa bàn sẽ có mưa rào và giông. Lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 30 mm. Trong mưa, giông khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Chúc Ly