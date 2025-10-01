Cây xanh bật gốc đè hai bà cháu ở TP HCM

Tối 1/10, mưa lớn kèm gió mạnh tại Dĩ An (Bình Dương cũ) làm nhiều cây xanh bật gốc, trong đó một thân phượng đè xe máy chở bà cháu, khiến cả hai bị thương nặng.

Khoảng 19h, người phụ nữ chở bé trai chạy trên đường Tân Hòa, bị cây phượng đường kính khoảng 40 cm đè lên. Người dân nghe tiếng kêu cứu đã chạy đến nâng tán cây, đưa hai nạn nhân ra ngoài trong tình trạng đa chấn thương và chuyển đi cấp cứu.

Hàng loạt cây xanh bật gốc trên đường Tân Hóa. Ảnh: Thái Hà

Theo nhân chứng, thời điểm tai nạn xảy ra mưa rất lớn, gió giật mạnh. Người bà đang chở cháu đi học về. Một số cây gần đó cũng bật gốc. Lực lượng chức năng sau đó đến hiện trường, cắt tỉa, giải tỏa cây đổ và xác minh nguyên nhân.

Lực lượng chức năng có mặt xử lý sự việc. Ảnh: Thái Hà

Mưa lớn cùng thời điểm cũng khiến nhiều tuyến đường ở TP Dĩ An cũ và TP Biên Hòa cũ ngập nặng, người dân phải lội bì bõm để về nhà.

Phước Tuấn