Cây xăng ngưng bán có bị xử lý không?

Mấy hôm trước tôi ghé cây xăng mua nhưng thấy để bảng ngưng bán vì "hết hàng". Họ làm vậy có bị xử phạt không? (Minh Hung)

Luật sư tư vấn

Theo khoản 4 Điều 35 Nghị định số 99/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, thì chủ thể vi phạm các quy định về bán lẻ xăng dầu sẽ bị phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng khi có một trong các hành vi sau:

- Giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc so với thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

- Không bán hàng, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

- Giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Như vậy, nếu các doanh nghiệp tự ý tạm ngưng bán hàng mà không có lý do chính đáng hay không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định trên.

Nếu các cơ quan chức năng phát hiện nếu chủ cây xăng có hành vi ngưng bán nhằm mục đích găm hàng để chờ tăng giá và đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đầu cơ theo quy định tại Điều 196 Bộ luật Hình sự. Tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm.

Luật sư Võ Đan Mạch

Công ty Luật TNHH MTV Ta Pha