Cây xăng găm hàng không bán, có bị xử lý hình sự?

Trước biến động nguồn cung xăng dầu toàn cầu, tôi băn khoăn rằng nếu cửa hàng xăng dầu cố tình ngừng bán hoặc bán cầm chừng chờ giá mới thì có thể bị xử lý hình sự hay không?

Hiện nay, tình hình xung đột tại Trung Đông vẫn đang diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Khu vực này vốn là một trong những trung tâm cung ứng dầu mỏ lớn của thế giới nên bất kỳ bất ổn nào cũng có thể tác động đến nguồn cung và giá dầu toàn cầu.

Trên thực tế, mỗi khi xuất hiện thông tin về việc giá xăng dầu có thể tăng, nhiều người tiêu dùng thường lo ngại một số cửa hàng xăng dầu hạn chế bán ra hoặc tạm ngừng bán với lý do hết hàng. Không ít trường hợp, người dân phải xếp hàng chờ đợi hoặc di chuyển nhiều nơi mới mua được xăng. Tôi băn khoăn liệu có tình trạng một số cây xăng cố tình găm hàng, chờ đến khi Nhà nước điều chỉnh tăng giá thì mới tiếp tục bán ra để hưởng lợi hay không?

Nếu thực tế có việc cây xăng cố tình găm hàng, đợi giá lên mới bán thì họ có bị xử lý trách nhiệm hình sự không?

Độc giả Minh Trọng

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn