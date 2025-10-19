Cạy tủ, trộm tiền vàng của ông bà nội

Đồng ThápTrần Nhật Duy, 18 tuổi, nhân lúc ông bà nội vắng nhà đã cậy tủ lấy số vàng và tiền trị giá 300 triệu đồng.

Ngày 19/10, Công an xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ Duy để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Trần Nhật Duy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nam An

Sáng 11/10, ông bà nội 74 tuổi và cháu trai 13 tuổi (em ruột Duy) khóa cửa nhà để đi làm cách đó một km. Đến chiều, gia đình hiện cửa phòng ngủ bị cạy.

Kiểm tra tủ nhôm dùng để cất giữ tài sản, họ phát hiện một lắc vàng 24K trọng lượng 5 chỉ, một nhẫn vàng 24K trọng lượng 4 chỉ, vòng tay vàng 18K trọng lượng 3 chỉ cùng 90 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại di động bị mất. Tổng giá trị tài sản khoảng 300 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định Duy là nghi phạm chính nên đấu tranh. Sau một ngày, Duy thừa nhận hành vi, khai đã ném điện thoại xuống kênh nước gần nhà phi tang. Anh ta chi 40 triệu đồng mua thẻ nạp chơi game, số tiền cùng vàng còn lại đem cất giấu.

Nam An