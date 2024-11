'Cây tử thần' nguy hiểm nhất thế giới

Cây manchineel (Hippomane mancinella) được ghi nhận là "cây nguy hiểm nhất thế giới" bởi Sách kỷ lục Thế giới Guinness do chứa chất độc gây chết người ở mọi bộ phận.

Quả của cây manchineel trông giống trái táo nhỏ. Ảnh: Freedom_wanted

Cây manchineel mọc ở vùng Caribe, Bahamas, vịnh Mexico, một phần phía bắc Nam Mỹ, quần đảo Galápagos và nhiều nơi tại Florida. Khi người Tây Ban Nha lần đầu tiên tìm thấy loại cây này khi xâm chiếm châu Mỹ, họ đặt tên cho nó là "cây tử thần". Ngay cả chạm vào vỏ cây cũng có thể khiến con người bị bỏng hóa học, dù độc tố chủ yếu nằm ở quả cây. Dù có vị ngọt, quả cây manchineel có thể gây nôn mửa, tiêu chảy và co giật nghiêm trọng, theo IFL Science.

Nhà X- quang học Nicola Strickland từng kể về cuộc đụng độ với cây manchineel trong kỳ nghỉ ở Tobago. Sau khi nhầm quả cây manchineel với một loài táo dại, bà và bạn bè cắn một miếng nhỏ. Không lâu sau, vị cay trong miệng họ chuyển thành cảm giác bỏng rát. Trong vòng vài phút, họ hít thở khó khăn do đường thở bị nghẽn. Kèm theo đó, họ gặp cơn đau nghiêm trọng ở cổ do chất độc ngấm vào hạch bạch huyết. Strickland và bạn may mắn sống sót do họ chỉ ăn một lượng rất ít.

Người ăn quả cây manchineel có thể gặp những triệu chứng trầm trọng hơn như nhịp tim thấp, sưng tấy ở cổ họng đến mức có thể cần đặt ống khí quản, chảy máu dạ dày - ruột, thậm chí tử vong. Những phản ứng trên được cho là gây ra bởi hợp chất phorbol ester trong nhựa và quả cây.

Ngay cả khi không ăn quả, cây manchineel có thể gây tổn thương dù không tiếp xúc trực tiếp. Một nghiên cứu năm 2011 mô tả chi tiết những gì xảy ra với một nhóm sinh viên khi họ trú mưa dưới cây manchineel trên đảo Bequia ở Tây Ấn và bị viêm da cùng viêm mắt.

Có lẽ điều nguy hiểm nhất về loài cây này là trông nó giống một cây xanh bình thường. Cây mọc cao lên đến 15 m với nhiều nhánh lớn, vỏ sần sùi màu đỏ xám, hoa nhỏ màu vàng. Lá cây màu xanh, bề mặt mịn có răng cưa, dài khoảng 5 đến 10 cm. Quả của cây giống như trái táo nhỏ màu xanh, với kích thước khoảng 2,5 đến 5 cm.

An Khang (Theo IFL Science)