Cây trồng đầu tiên trên đất Mặt Trăng

MỹLần đầu tiên các nhà khoa học trồng thành công cải xoong trên đất bụi Mặt Trăng do những phi hành gia NASA thu thập trong nhiệm vụ Apollo.

Cây non nảy mầm trên đất Mặt Trăng. Ảnh: NASA

Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Florida muốn tìm hiểu liệu loài cây nào có thể mọc trên đất bụi khô cằn ở Mặt Trăng và khả năng trồng thức ăn cho thế hệ nhà thám hiểm tiếp theo. Kết quả thu được khiến họ vô cùng bất ngờ.

Robert Ferl, nhà nghiên cứu ở Viện Thức ăn và Khoa học Nông nghiệp của Đại học Florida, và cộng sự trồng cây cải xoong trên đất Mặt Trăng do phi hành gia Neil Armstrong và Buzz Aldrin thu thập trong nhiệm vụ Apollo 11 và nhiều nhiệm vụ tương tự. Tất cả hạt giống đều nảy mầm. Tuy nhiên, sau tuần đầu tiên, độ thô và các đặc điểm khác của đất Mặt Trăng gây áp lực cho những mầm cây nhỏ đến mức chúng mọc chậm hơn nhiều so với cây non mọc trên đất Mặt Trăng giả lấy trên Trái Đất. Phần lớn cây non trở nên còi cọc. Nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả trên tạp chí Communications Biology hôm 12/5.

Đất càng phơi dưới bức xạ vũ trụ và gió mặt trời lâu trên Mặt Trăng, cây trồng càng phát triển kém. Mẫu vật Apollo 11 vốn tiếp xúc với các yếu tố trên lâu hơn hàng tỷ năm so với những mẫu vật khác do bề mặt cổ xưa ở khu vực Sea of Tranquility, là cằn cỗi nhất đối với cây trồng, theo nhóm nghiên cứu.

"Đây là một bước tiến mới nhằm xác định có thể trồng cây trên Mặt Trăng hay không", Simon Gilroy, nhà sinh vật học ở Đại học Wisconsin-Madison, cho biết. "Bước tiếp theo là trồng trên bề mặt Mặt Trăng".

Đất Mặt Trăng chứa nhiều mẩu thủy tinh cực nhỏ từ vô số vụ va chạm với thiên thạch nhỏ. Một giải pháp là sử dụng những địa điểm địa chất có niên đại thấp như ống dung nham để đào đất trồng. Môi trường để cây phát triển cũng cần điều chỉnh thông qua thay đổi hỗn hợp dưỡng chất hoặc ánh sáng nhân tạo.

Chỉ có 382 kg đất đá Mặt Trăng được mang về Trái Đất qua 6 nhiệm vụ Apollo. Phần lớn được niêm phong, buộc các nhà nghiên cứu phải thí nghiệm với đất mô phỏng làm từ tro núi lửa trên Trái Đất. NASA đã phát 12 g đất Mặt Trăng cho nhóm nghiên cứu ở Đại học Florida vào đầu năm ngoái và quá trình trồng cây diễn ra hồi tháng 5/2021 trong phòng thí nghiệm.

Theo NASA, thời gian thực hiện thí nghiệm này rất phù hợp bởi họ đang tìm cách đưa phi hành gia trở lại Mặt Trăng trong vài năm tới. Trường hợp lý tưởng là phi hành gia có thể khai thác nguồn cung cấp đất Mặt Trăng vô hạn để trồng cây trong nhà. Nhóm nghiên cứu hy vọng có thể tái chế đất Mặt Trăng vào cuối năm nay, trồng nhiều cải xoong hơn trước khi chuyển sang loại cây trồng khác.

An Khang (Theo AP)