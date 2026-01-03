Cây thông Noel cao 15 m cháy ngùn ngụt trong khuôn viên nhà thờ

Khoảng 19h, lửa bùng phát tại mô hình cây thông trang trí nằm trong khuôn viên giáo xứ Hà Nội. Cây thông được dựng bằng khung sắt dạng tháp, chân rộng, thu hẹp dần về phía chóp, bên ngoài phủ nhiều vật liệu dễ cháy như nylon, nhựa, đèn trang trí.
Chỉ trong ít phút, ngọn lửa nhanh chóng lan khắp mô hình, tạo thành cột lửa cao kèm nhiều tiếng nổ. Thời điểm xảy ra cháy, trong khuôn viên giáo xứ có đông người, song không ai bị thương.
"Lửa bốc rất nhanh, cháy ngùn ngụt nhưng nhờ cây thông dựng tách biệt nên không lan sang các mô hình mừng Giáng sinh khác", anh Tân, một nhân chứng, nói và cho biết nguyên nhân có thể do chập điện.
Lực lượng chữa cháy được huy động đến hiện trường, khống chế đám cháy sau khoảng 20 phút. Toàn bộ lớp trang trí bên ngoài cây thông bị thiêu rụi, trơ khung sắt.
Do giáo xứ Hà Nội nằm sát quốc lộ 1, nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại theo dõi khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ.
