Cây thông Noel cao 15 m cháy ngùn ngụt trong khuôn viên nhà thờ

Đồng NaiMô hình cây thông Noel cao khoảng 15 m trong khuôn viên giáo xứ Hà Nội (phường Long Bình) bất ngờ bốc cháy dữ dội vào tối 3/1, may mắn không gây thương vong.

Khoảng 19h, lửa bùng phát tại mô hình cây thông trang trí nằm trong khuôn viên giáo xứ Hà Nội. Cây thông được dựng bằng khung sắt dạng tháp, chân rộng, thu hẹp dần về phía chóp, bên ngoài phủ nhiều vật liệu dễ cháy như nylon, nhựa, đèn trang trí.

Cháy cây thông cao 15 m trong nhà thờ ở Đồng Nai Cây thông cháy rụi sau chừng 20 phút. Video: Thái Hà

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa nhanh chóng lan khắp mô hình, tạo thành cột lửa cao kèm nhiều tiếng nổ. Thời điểm xảy ra cháy, trong khuôn viên giáo xứ có đông người, song không ai bị thương.

"Lửa bốc rất nhanh, cháy ngùn ngụt nhưng nhờ cây thông dựng tách biệt nên không lan sang các mô hình mừng Giáng sinh khác", anh Tân, một nhân chứng, nói và cho biết nguyên nhân có thể do chập điện.

Cây thông Noel sau khi bị cháy rụi. Ảnh: Thái Hà

Lực lượng chữa cháy được huy động đến hiện trường, khống chế đám cháy sau khoảng 20 phút. Toàn bộ lớp trang trí bên ngoài cây thông bị thiêu rụi, trơ khung sắt.

Do giáo xứ Hà Nội nằm sát quốc lộ 1, nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại theo dõi khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ.

Phước Tuấn