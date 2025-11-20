Cây thông giáng sinh xếp từ mô hình kẹo tại TP HCM

Không gian trang trí Giáng sinh tại Gem Center hàng năm hút nhiều du khách chụp hình, check-in nhờ bày trí công phu. Năm nay, đơn vị ra mắt chủ đề mới với hai phân khu: "The Dream of Infinity" (Giấc mơ vô cực) và "The Dream of Miracle" (Giấc mơ diệu kỳ), đặt tại Gem Café và nhà hàng The Log.
Gem Café: Nằm ngay tầng trệt, toàn bộ không gian quán được trang trí theo chủ đề "vũ trụ kẹo ngọt" với tông chủ đạo hồng, trắng, đỏ; điểm nhấn nổi bật là cây thông kẹo cao 10 m. Bàn ghế được phủ trắng toàn bộ,
Khách tham quan có thể chụp ảnh, thưởng thức cà phê, trà và bánh trong 7 khung giờ từ 7h30 đến 21h30 các ngày trong tuần. Phí đặt chỗ trước từ 200.000 đồng một người, đã bao gồm nước uống.
Cây thông kẹo cao 10 m tạo hình như cổng chào, làm từ bông và xốp màu trắng. Dọc thân cây đính các mô hình kẹo que xoắn, kẹo cây gậy và chocolate cùng chất liệu. Ngôi sao trên đỉnh cũng được thay bằng quả táo đỏ lớn.
Phía sau cổng là cầu thang vô cực đặc trưng của Gem Center TP HCM. Những năm trước, nơi đây từng được bày trí thành cánh rừng thông phủ tuyết trắng hay con đường gấu bông.
Phía trên cầu thang là những chiếc khinh khí cầu hình kem ốc quế treo lơ lửng, xen kẽ với các đám mây bông cũng làm từ chất liệu xốp.
Ngay từ khi ra mắt, Gem Café đã thu hút nhiều du khách cùng bạn bè, gia đình đến ăn bánh, uống trà, chụp ảnh check-in. Menu riêng cho mùa Giáng sinh áp dụng từ 16/11. Ngoài thức uống đặc trưng mùa lạnh như chocolate, ca cao nóng, nhà hàng còn có cocktail, bánh ngọt theo mùa với nhiều bản giới hạn như set chocolate Secret Xmas's Delight (Bí mật đêm Giáng sinh) vị ca cao, dâu và trà xanh, hay soda đào và vỏ cam...
The Log: Khu vực thứ hai được trang trí là nhà hàng The Log trên tầng thượng. Từ cầu thang, du khách có thể di chuyển bằng thang máy lên tầng cao nhất để đến đây. Năm nay, nhà hàng lấy chủ đề "The Dream of Miracle" (Giấc mơ phép màu) với mô hình cây nấm đỏ và đèn chùm thủy tinh.
Trước đó, Lễ thắp sáng Giáng sinh và cây thông Noel tổ chức tại nhà hàng vào tối 15/11. Sự kiện quy tụ dàn sao Việt cùng nhiều KOL trẻ.
Á hậu - MC Hoàng Oanh cũng góp mặt tại sự kiện, chụp ảnh kỷ niệm với cây thông kẹo tại Gem Café. Cô diện đầm cúp ngực ôm sát màu đỏ đúng chủ đề Giáng sinh.
Một trong những điểm nhấn của đêm lễ là sự xuất của các drag queen (nghệ sĩ hóa trang) trong tạo hình bà chúa tuyết, kẹo cây, bánh gừng...
Đại diện Gem Center cho biết hoạt động trang trí giáng sinh là hoạt động thường niên, với mong muốn tạo điểm đến giải trí, chụp hình thú vị cho khách tham quan. Những năm trước, trung tâm từng hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan, check-in. Năm 2023, nhiều người phải xếp hàng hơn 30 phút chờ đến lượt chụp hình cây thông gấu bông cao 10 m. "Ngôi làng tuyết" Christmas Snow Town 2024 cũng ghi nhận hơn 20.000 lượt khách trong 45 ngày.
Đan Minh
Ảnh: Gem Center
