Cây thông giáng sinh xếp từ mô hình kẹo tại TP HCM

Gem Café: Nằm ngay tầng trệt, toàn bộ không gian quán được trang trí theo chủ đề "vũ trụ kẹo ngọt" với tông chủ đạo hồng, trắng, đỏ; điểm nhấn nổi bật là cây thông kẹo cao 10 m. Bàn ghế được phủ trắng toàn bộ,

Khách tham quan có thể chụp ảnh, thưởng thức cà phê, trà và bánh trong 7 khung giờ từ 7h30 đến 21h30 các ngày trong tuần. Phí đặt chỗ trước từ 200.000 đồng một người, đã bao gồm nước uống.