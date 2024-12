Cây thông Giáng sinh 'gầy' đắt hàng ở phương Tây

Khi nhà hiện đại ngày càng nhỏ đi, nhiều người phương Tây chuộng những cây thông mảnh khảnh, chiếm ít diện tích hơn cây truyền thống.

Các nhà bán lẻ cây thông Giáng sinh ở phương Tây cho biết những cây cao, mảnh khảnh đang là xu hướng của năm nay.

"Hãy nghĩ đến việc màn hình TV thời nay lớn hơn bao nhiêu so với 15 năm trước. Mọi người ưu tiên màn hình TV hơn là có một cây thông to", Oliver Combe, chủ sở hữu công ty phân phối cây thông Giáng sinh York Christmas Trees của Anh trong 40 năm qua, nói.

Xu hướng này ở trên mạng xã hội được gọi là "treezempic", chơi chữ từ ozempic, loại thuốc chữa tiểu đường gần đây nổi tiếng do có nhiều người lạm dụng để giảm cân.

Những người nổi tiếng cũng chọn cây thông "gầy", còn gọi là cây bút chì. Nữ diễn viên Mỹ Kelly Ripa gần đây chia sẻ cô và chồng đã chọn loại này sau khi cây đầu tiên quá lớn so với diện tích phòng khách. "Đừng chê 'cô ấy' gầy, cô ấy khá nhạy cảm về điều đó. Cô ấy chăm tập thể dục, dáng người rất đẹp", Ripa nói đùa.

Cây thông năm nay (trái) và năm ngoái (phải) của nữ diễn viên Kelly Ripa. Ảnh: Instagram/kellyripa

Ngôi sao truyền hình Kim Kardashian năm nay cũng chọn đặt nhiều cây thông cỡ nhỏ ở các phòng, thay vì mua một cây lớn duy nhất.

Chuỗi cửa hàng bán lẻ hàng đầu Anh John Lewis cho biết doanh số bán cây thông Giáng sinh cao 1,8 m và 2,1 m giảm lần lượt 13% và 6% so với năm ngoái, trong khi doanh số bán cây cao từ 1,8 m trở xuống tăng đến 55%.

Theo John Lewis, xu hướng này do diện tích phòng khách trung bình trong các ngôi nhà mới xây ở Anh đang "co hẹp, bé hơn hẳn so với cách đây một thế hệ". Kích thước phòng khách trung bình của những ngôi nhà được xây từ năm 2010 là 17 m2, so với gần 29 m2 từ năm 1970.

"Nhu cầu cây bút chì đang tăng cao", Melissa Mills, phó chủ tịch quản lý bán hàng của nhà bán lẻ Michaels, Mỹ, nói, cho biết doanh số bán cây thông mảnh khảnh "vượt xa kỳ vọng", nhiều kiểu dáng sớm cháy hàng.

Một số mẫu cây thông Giáng sinh gầy ở Anh. Ảnh: Telegraph

Công ty phân phối cây thông Christmas Tree World ở Wigan, Anh, cũng ghi nhận doanh số cây bút chì tăng 35%. Sarah Evans, quản lý công ty, cho biết cây thông "một nửa" cũng rất đắt hàng. Đây là loại thông bổ dọc, có thể dựa vào tường.

Ngoài tiện dụng cho không gian nhỏ, cây thông "gầy" cũng thân thiện với ví tiền người tiêu dùng hơn.

Nhà thiết kế nội thất Reeves Connelly nói với truyền thông Mỹ rằng xu hướng này báo hiệu sự chuyển dịch trong thói quen tiêu dùng, hướng đến việc chuẩn bị cho các dịp lễ một cách thiết thực, bền vững hơn.

"Nhiều người trẻ không có không gian hay nhu cầu mua cây thông lớn. Xu hướng cũng phản ánh thái độ đối với kinh tế, nhiều người cân nhắc kỹ hơn khi chi tiền cho những thứ ngắn hạn", ông Connelly nói.

Cây thông "một nửa" ở Anh: Ảnh: Telegraph

Đức Trung (Theo NY Post, Telegraph, Reuters)