Cây 'sống ảo' ở hồ Tây bị chặt

Hà NộiCây dướng gần phủ Tây Hồ, thường được gọi với tên "cây cô đơn" và là điểm chụp ảnh nổi tiếng, đã bị chặt đêm qua.

Trao đổi với VnExpress chiều 15/6, một lãnh đạo UBND phường Quảng An xác nhận thông tin và cho rằng có thể do mưa bão, cây bị nứt gãy nên người dân chặt để đảm bảo an toàn.

Đây là cây dướng mọc dại trên bãi cỏ, ở một khu đất trống. Cây không thuộc quản lý của phường. Xung quanh cũng ít hộ dân sinh sống.

Cây phong ba bị chặt gãy một nhánh. Ảnh: Facebook

Trước đó vào sáng 15/6, hình ảnh "cây cô đơn" bị chặt gần gốc, đổ rạp, thu hút sự quan tâm. Đây là điểm chụp ảnh, ngắm hoàng hôn yêu thích của nhiều người dân Hà Nội cũng như du khách. Vì đứng một mình trên bãi cỏ bên hồ nên cây được đặt tên "cây cô đơn". Nhiều người cho rằng hành động này không chỉ phá vỡ cảnh quan mà còn gây nguy hiểm khi cây chỉ còn một nửa, dễ bị bật gốc nếu mưa gió.

Hà Trung, ở Hà Nội, cho biết hay đạp xe quanh hồ Tây mỗi chiều. Anh để ý tới "cây cô đơn" vì là chỗ đứng ngắm hoàng hôn, chụp ảnh đẹp. Anh mong lực lượng chức năng sớm xác minh, tìm ra người cố ý hủy hoại cảnh quan. Trong trường hợp cây bị nứt gãy do mưa thì có thể cảm thông. "Cây có thể không quá nổi bật nhưng gắn với hình ảnh buổi chiều lãng mạn ở hồ Tây, giờ bị chặt thì trải nghiệm cũng khó trọn vẹn như trước", anh Trung tiếc nuối.

Hoàng hôn ở "cây cô đơn". Ảnh: Mận mong manh

Trước đó vào tháng 11/2021, cây "sống ảo" ở Lảo Thẩn, Y Tý, Bát Xát, Lào Cai cũng bị đốn hạ bởi một người dân. Nhiều du khách tỏ ra tiếc nuối vì điểm chụp ảnh đẹp, độc đáo nay đã mất, song nhiều người khác cho rằng đây chỉ là cây khô nên có thể chặt và không trái pháp luật. Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát sau đó xử phạt hai người dân chặt cây, theo quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp.

Lan Hương