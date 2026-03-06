Cây sa kê bật gốc đè ôtô ở TP HCM

Cây sa kê cao gần 10 m trên vỉa hè đường Huyền Trân Công Chúa, phường Tam Thắng bất ngờ bật gốc, đổ ra đường đè lên một ôtô đang đậu bên lề, chiều 6/3.

Khoảng 15h, cây sa kê cao gần 10 m, đường kính gốc hơn 20 cm, trước số nhà 270 đường Huyền Trân Công Chúa (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) bất ngờ bật gốc, ngã ra đường.

Hiện trường sự cố. Ảnh: Minh Bằng

Thân cây đè lên phần đuôi ôtô 5 chỗ đang đậu sát lề, làm móp méo khu vực phía sau ghế lái. Tán cây không trúng người đi xe máy qua lại.

Thời điểm xảy ra sự việc, thời tiết nắng, gió nhẹ.

Tại hiện trường, gốc cây bị bật khỏi mặt đất, bộ rễ khá nông, tán lá phủ kín một phần mặt đường. Sau khi lực lượng chức năng cắt khúc thân cây để giải tỏa hiện trường, ôtô được di dời. Sự cố được xử lý sau khoảng một giờ.

Thân cây ngã ra đường chắn hết một chiều đường. Ảnh: Minh Bằng

Tại TP HCM, tình trạng cây xanh bật gốc hoặc gãy nhánh thỉnh thoảng xảy ra, có thể đè trúng ôtô, xe máy hoặc chắn ngang đường, gây hư hỏng tài sản và ảnh hưởng giao thông. Một số trường hợp cây hoặc nhánh lớn rơi xuống khi mưa lớn, gió mạnh khiến người đi đường bị thương.

Trường Hà