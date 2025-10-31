Cấy máy tạo nhịp kịp thời cứu sống người bị ngưng tim

Cần ThơNgười đàn ông 59 tuổi thường choáng váng, hoa mắt, ngất xỉu tại nhà, bác sĩ chẩn đoán rối loạn nhịp tim và kịp thời đặt máy tạo nhịp ngăn đột tử.

Thạc sĩ, bác sĩ Ngô Hùng Quang Minh, khoa Nội Tim mạch - Can thiệp nội mạch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết tim người khỏe mạnh thường đập 60-90 lần mỗi phút. Tuy nhiên, tim bệnh nhân 59 tuổi chậm hơn rất nhiều do hội chứng suy nút xoang (nút tạo nhịp tim chính) kèm block nhĩ thất cao độ. "Dạng rối loạn này khiến tim đập chậm hơn bình thường", bác sĩ cho hay.

Êkíp chỉ định theo dõi nhịp tim người bệnh liên tục 24 giờ (Holter ECG). Kết quả cho thấy có nhiều thời điểm tim đập dưới 40 lần mỗi phút và ghi nhận một cơn ngưng tim 15 giây.

"Ngưng tim 15 giây rất nguy hiểm", bác sĩ Minh nói. Khi tim không bơm máu và máu không được đưa lên não lẫn các cơ quan quan trọng, bệnh nhân dễ bị mất ý thức, ngưng tuần hoàn, thậm chí đột tử nếu không cấp cứu kịp thời.

Kết hợp Holter ECG, các bác sĩ ứng dụng hệ thống thăm dò điện sinh lý khảo sát tín hiệu điện bên trong tim nhằm xác định chính xác vị trí bất thường ở bộ dẫn truyền, từ đó điều trị hiệu quả.

Tiếp đó, êkíp đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn theo kiểu mới - tạo nhịp bó nhánh trái, theo sự hướng dẫn của hệ thống thăm dò điện sinh lý tim và chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) hai bình diện. Kỹ thuật này thúc đẩy tim hoạt động đồng bộ, gần nhịp sinh lý tự nhiên, có thể phòng ngừa suy tim.

Hậu can thiệp, người bệnh hồi phục nhanh, không còn chóng mặt hay choáng váng, ăn uống và sinh hoạt bình thường, xuất viện sau 5 ngày.

Bác sĩ khám , dặn dò người bệnh trước khi xuất viện. Ảnh: BVCC

Bác sĩ CKII Nguyễn Hữu Thái, Trưởng khoa Nội tim mạch - Can thiệp nội mạch, cho biết có nhiều phương pháp tạo nhịp tim, tùy từng tình trạng sẽ chọn cách phù hợp. Trong đó, kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái có thể kích thích trực tiếp hệ thống dẫn truyền tự nhiên của tim, duy trì hoạt động co bóp đồng bộ hơn, gần giống nhịp sinh lý bình thường.

"Tạo nhịp đúng vị trí sinh lý có thể tăng hiệu quả bơm máu, ổn định huyết động và giảm nguy cơ suy tim tiến triển", bác sĩ Thái nói thêm.

Hiện kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái được triển khai tại nhiều trung tâm tim mạch lớn trên toàn cầu như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc..., góp phần cải thiện chất lượng sống bệnh nhân.

Hiếu Châu