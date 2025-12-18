Cạy két sắt của chị ruột lấy tài sản hơn 800 triệu đồng

Tây NinhNguyễn Thị Thảo Lan, 31 tuổi, biết két sắt của chị ruột có nhiều tiền, vàng nên rủ đồng phạm cạy phá, lấy trộm.

Ngày 18/12, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ Lan cùng Phạm Hồng Yến, 31 tuổi, cùng ngụ xã Rạch Kiến, để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Hai nghi phạm cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Trưa 5 hôm trước, chị Huệ (41 tuổi, chị của Lan, ngụ ấp Minh Thiện) đến cơ quan làm, còn chồng đưa con đi học. Do sống sát nhà cha mẹ ruột nên vợ chồng chị chỉ chốt cửa trước và sau chứ không khóa.

Khoảng 2 tiếng sau chị Huệ về, phát hiện bên trong phòng ngủ có dấu hiệu bị lục lọi, két sắt bị cạy phá; toàn bộ tài sản gồm tiền mặt, vàng trị giá hơn 800 triệu đồng bị mất nên trình báo cảnh sát.

Tiền, vàng được hai nghi phạm giấu trong cốp xe. Ảnh: Công an cung cấp

Khu vực nhà chị Huệ không có camera an ninh. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy thủ phạm có thể là người quen của chị Huệ. Cảnh sát lần lượt làm việc với những người liên quan.

Một ngày sau, Lan và Yến thừa nhận hành vi phạm tội. Lan khai, biết két sắt của chị ruột có nhiều tiền, vàng nên rủ đồng phạm lấy trộm.

Két sắt bị cạy phá trong vụ trộm. Ảnh: Công an cung cấp

Tang vật thu hồi được trong cốp xe máy gồm hơn 300 triệu đồng tiền mặt, 5 dây chuyền vàng, cùng hơn 10 nhẫn, vòng vàng, bông tai.

Nam An