Cây hồng cổ vô danh ở Ninh Bình hút du khách

Nguyễn Thị Hà My, điều hành công ty TNHH TM Dịch vụ và Du lịch T.O.P Việt Nam nhận thấy cây hồng là địa điểm check in mới nổi và được nhiều người quan tâm tại Ninh Bình nên bán voucher nghỉ dưỡng tại khách sạn ở gần. Chị cho biết, loại hồng này nhanh chín nên cũng khuyến khích khách nếu muốn chụp ảnh hay trải nghiệm thì sắp xếp đi sớm. "Mình nghĩ đây là hiện tượng du lịch của Ninh Bình và chỉ trong khoảng 2 tuần có rất nhiều các bạn trẻ về đây chụp ảnh check in, đăng lên mạng xã hội và được mọi người đón nhận rất nhiệt tình. Khung cảnh đúng là rất giống với làng cổ bên Hàn Quốc. Tuy nhiên, do địa điểm này khá mới, còn tự phát và mang tính thời vụ nên chủ yếu khách đến để chụp ảnh. Nếu như không có kế hoạch khai thác lâu dài thì đến thời điểm cây hết quả, rụng lá thì sẽ lại chìm và không còn thu hút nữa", Hà My đánh giá.