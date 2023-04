Cây đổ ở Masters 2023

MỹBa cây thông to đổ cùng lúc nhưng không gây thương vong cho khán giả tại vòng 2 major trên sân Augusta National par72.

Sự cố xảy ra vào rạng sáng nay 8/4, theo giờ Hà Nội, trong đó hai cây bật gốc, cây còn lại gãy thân. Hiện trường vắt từ sau green hố 16 sang mặt tiền khu phát hố 17. Trước đó, bão kèm sấm chớp đã quét qua, khiến vòng 2 tạm dừng hai lần.

Cây thông đổ ở Masters 2023 Ba cây thông to đổ cùng lúc ở vòng 2 Masters 2023.

Không lâu sau vụ đổ cây thông, Ban tổ chức dừng hẳn vòng 2 và sơ tán toàn bộ đấu thủ cũng như khán giả với lý do thời tiết xấu. Tiếp đó, họ thông báo: "Augusta National xác nhận không thương vong trong vụ ba cây thông ngã do gió. An toàn của mọi người tại Masters là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi sẽ theo dõi sát tình hình sân để đảm bảo điều đó". Theo tổ chức chủ trì giải, vòng 2 sẽ được mở lại từ 19h hôm nay 8/4 theo giờ Hà Nội.

Khi cây ngã, đấu thủ Sahith Theegala ở hố 15 par5. Trên ESPN, Theegala nói anh đang leo dốc trên fairway thì nghe tiếng động lớn, ngỡ biển báo điểm ngã hoặc sập khán đài.

Cùng lúc đó, nhóm đấu gồm cựu vô địch Larry Mize, Min Woo Lee và Harrison Crowe diện nghiệp dư (amateur) đang trên green hố 16, cách đó khoảng 45 mét.

"Chúng tôi nghe rắc rắc rất to và chứng kiến từ đầu đến cuối. Gia đình tôi đứng gần đó, nhưng thoát nạn. Thật đáng sợ", Crowe kể với giới truyền thông đồng hương Australia. Khi dừng tay, Crowe ở điểm giải +5, Lee +6, Mize +12.

Các thành viên ban tổ chức dọn dẹp sau vụ đổ cây thông ở vòng hai.

Cả Masters 2023 có bảy amateur trong đó Crowe 21 tuổi được suất đấu nhờ vô địch giải nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương 2022, còn lại là chủ cup các giải cùng đẳng cấp do Augusta National chỉ định tại Anh, Mỹ Latin và Mỹ.

Do vòng 2 dở dang, đỉnh bảng dừng ở mức -12, thuộc về Brooks Koepka đã kết thúc trận. Ngay sau Koepka là Jon Rahm với điểm -9 và mới qua chín hố, còn amateur Sam Bennett đứng thứ ba (-8). Bennett đã xong việc, là sinh viên năm cuối, đang gây ấn tượng mạnh khi qua hai vòng đều 68 gậy.

Trong khi đó, Tiger Woods kết thúc hố 11 với điểm giải +2, ngay vạch cắt dự kiến, còn ĐKVĐ Scottie Scheffler đạt -1 sau khi đi trọn vòng với 75 gậy. Trận mở màn, Scheffler được -4, cách đỉnh bảng ba gậy.

Quốc Huy