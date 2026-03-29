Cây đổ đè trúng người đi xe máy ở Hà Nội

Trong cơn mưa giông sáng 29/3, cây sấu đổ chắn ngang đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, đè trúng người đi xe máy gây thương tích.

Khoảng 10h20, Hà Nội mưa giông diện rộng, sấm sét, gió lớn. Trên đường Tô Hiệu, cây sấu đường kính thân 15 cm, cao khoảng 20 m bị gió quật bật gốc, đổ đè trúng người đàn ông đi xe máy.

Nhân chứng Lê Hoàng cho biết cây đổ đè ngang yên xe máy, kẹp chân người đàn ông. "Tôi và khoảng 10 người cùng nâng cây mới đưa được nạn nhân ra ngoài", anh Hoàng kể.

Người đàn ông sau đó được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ cây đổ sáng 29/3. Ảnh: Lê Hoàng

Tại hiện trường, cây đổ vắt ngang đường Tô Hiệu, kéo sập một phần dây cáp, gốc bật bung vỉa hè. Lực lượng chức năng đã cắt dọn cây xanh, giải phóng lòng đường, đảm bảo an toàn giao thông.

Đường Tô Hiệu dài 1,2 km, rộng 12-15 m, có hai làn xe chạy. Hai bên trồng nhiều cây xanh.

Việt An