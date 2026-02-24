Cây đổ đè trúng hai người ở Hà Nội

Cây si trong vườn hoa Lý Tự Trọng, đối diện đền Quán Thánh, phường Tây Hồ, bất ngờ đổ làm hai người bị thương, chiều 24/2.

Khoảng 15h, Hà Nội mưa phùn, một nhánh cây si đường kính gốc hơn một mét, cao khoảng 15 m, đổ xuống đất, tán cây suýt đè trúng anh Đinh đang ngồi trên xe máy dựng gần gốc cây. Sợ có người mắc kẹt, anh Đinh cùng bà bán nước và một người đàn ông khác tiếp cận tìm kiếm.

Hai cây si trong công viên đổ. Ảnh: Xuân Hoa

Bất ngờ một nhánh khác của cây si, đường kính gốc khoảng một mét đổ xuống hướng đối diện với nhánh trước đó. "Tôi chạy thoát, nhưng hai bác lớn tuổi thì không kịp", anh Đinh kể. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Thông tin ban đầu, hiện sức khỏe cả hai đã ổn định.

Tại hiện trường, cây si bị gãy phần gốc, rễ chưa bật lên mặt đất. Cây lâu năm nên đường kính gốc lớn, có nhiều nhánh, tán lá sum suê. Công an phường Tây Hồ đã căng dây rào xung quanh để khắc phục sự cố.

Việt An